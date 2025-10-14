為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    好噁！日本藏壽司驚傳遭女高中生惡搞 舔醬油瓶口還伸手摸壽司

    2025/10/14 13:43 即時新聞／綜合報導
    日本女高中生在藏壽司山形南館店惡搞，不僅伸手摸迴轉台上的壽司還舔拭醬油瓶口。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

    日本女高中生在藏壽司山形南館店惡搞，不僅伸手摸迴轉台上的壽司還舔拭醬油瓶口。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

    日本知名迴轉壽司連鎖店藏壽司，位於山形縣山形市的「山形南館店」驚傳被顧客惡搞，有1名女高中生在店內伸手摸迴轉台上的壽司、舔拭醬油瓶口，藏壽司對此表示公司已掌握肇事者身分並向警方通報。

    從網路上瘋傳的影片可以看到，這名女高中生嘻笑地按開迴轉壽司的罩子，伸手在上面撫摸了好幾下，緊接著她又拿起醬油瓶直接往嘴裡倒，並且做出舔瓶口的姿勢，日本網友經過追查後，確認惡搞者和拍攝者都是「東北文教大學山形城北高中」的2年級學生。

    《讀賣新聞》報導，日本藏壽司指出，公司在看到影片後立即確認事情發生在山形南館店，當下已更換迴轉台上所有的產品，至於醬油瓶等調味容器，通常在顧客用完餐後就會更換並消毒。

    相關連結請見︰

    女高中生按開迴轉壽司的罩子後伸手撫摸。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

    女高中生按開迴轉壽司的罩子後伸手撫摸。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播