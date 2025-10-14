好噁！日本藏壽司驚傳遭女高中生惡搞 舔醬油瓶口還伸手摸壽司

日本女高中生在藏壽司山形南館店惡搞，不僅伸手摸迴轉台上的壽司還舔拭醬油瓶口。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

日本知名迴轉壽司連鎖店藏壽司，位於山形縣山形市的「山形南館店」驚傳被顧客惡搞，有1名女高中生在店內伸手摸迴轉台上的壽司、舔拭醬油瓶口，藏壽司對此表示公司已掌握肇事者身分並向警方通報。

從網路上瘋傳的影片可以看到，這名女高中生嘻笑地按開迴轉壽司的罩子，伸手在上面撫摸了好幾下，緊接著她又拿起醬油瓶直接往嘴裡倒，並且做出舔瓶口的姿勢，日本網友經過追查後，確認惡搞者和拍攝者都是「東北文教大學山形城北高中」的2年級學生。

請繼續往下閱讀...

據《讀賣新聞》報導，日本藏壽司指出，公司在看到影片後立即確認事情發生在山形南館店，當下已更換迴轉台上所有的產品，至於醬油瓶等調味容器，通常在顧客用完餐後就會更換並消毒。

相關連結請見︰

女高中生按開迴轉壽司的罩子後伸手撫摸。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法