好噁！日本藏壽司驚傳遭女高中生惡搞 舔醬油瓶口還伸手摸壽司

好噁！日本藏壽司驚傳遭女高中生惡搞 舔醬油瓶口還伸手摸壽司2025/10/14 13:43 即時新聞／綜合報導
日本女高中生在藏壽司山形南館店惡搞，不僅伸手摸迴轉台上的壽司還舔拭醬油瓶口。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）
日本知名迴轉壽司連鎖店藏壽司，位於山形縣山形市的「山形南館店」驚傳被顧客惡搞，有1名女高中生在店內伸手摸迴轉台上的壽司、舔拭醬油瓶口，藏壽司對此表示公司已掌握肇事者身分並向警方通報。
從網路上瘋傳的影片可以看到，這名女高中生嘻笑地按開迴轉壽司的罩子，伸手在上面撫摸了好幾下，緊接著她又拿起醬油瓶直接往嘴裡倒，並且做出舔瓶口的姿勢，日本網友經過追查後，確認惡搞者和拍攝者都是「東北文教大學山形城北高中」的2年級學生。
據《讀賣新聞》報導，日本藏壽司指出，公司在看到影片後立即確認事情發生在山形南館店，當下已更換迴轉台上所有的產品，至於醬油瓶等調味容器，通常在顧客用完餐後就會更換並消毒。
親の顔も実名も出せよ pic.twitter.com/T4pN8lQ04H— 【公式】ふくママ（アニマル専門西洋レイキヒーラーバカボンママなのだ） （@mama00007777） October 13, 2025
女高中生按開迴轉壽司的罩子後伸手撫摸。（圖擷自「zhongguo8021」TikTok ）
