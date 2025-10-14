菲律賓正妹人妻穿爆乳裝搭港鐵 身方女乘客「小表情」反成焦點

近期香港社群平台一段影片，一名身材火辣的長髮女子，穿著清涼小可愛與超短的迷你裙搭乘地鐵。（圖擷取自「Jahziel Manabat」臉書粉專，本報合成）

近期香港社群平台一段影片，一名身材火辣的長髮女子，穿著清涼小可愛與超短的迷你裙搭乘地鐵，並不斷來會對著鏡頭擺出不同姿勢，引起車廂內其他乘客關注，其中一名女乘客目不轉睛盯著她的神情，更是引發網友熱議。事後女子身分被揭露，她是來自菲律賓的百萬網紅兼模特兒，還曾在7月來台旅遊。

從網傳影片顯示，香港地鐵的一節車廂內，一名擁有傲人身材的女乘客，身上穿著能清楚展現自己曼妙身材曲線的衣裝，並不斷朝著同行友人的鏡頭前，來回搔首弄姿擺姿勢。女子明顯的大動作與大膽穿搭，不意外地引起其他乘客注意，像是一名穿黑衣的女乘客，被鏡頭捕捉到她直勾勾地觀看女子，臉上流露出相當複雜的表情。

影片掀起各方網友論戰，一派網友大讚女子穿搭，「Welcome to HK」、「美得令人屏息！」、「身材比例近乎完美」；另一派網友針對女子外貌開酸，「泰國版紅姐」、「不講以為是人妖」還有一派網友怒斥女子穿搭不檢點，「真是穿太誇張」、「性感跟暴露是兩回事，那個是暴露」、「不明白為什麼要穿成這樣給別人看」；也有不少網友「焦點」在女乘客的反應，調侃對方是「嫉妒、羨慕、恨」。

此外，有眼尖的網友發現這名正妹的真實身份，是在IG、臉書合計擁有高達364.7萬粉絲追蹤的超人氣網紅「Jahziel Ruiz Manabat」，儘管她已婚且有孩子，但身為知名模特兒的她身材維持極好，平時常在社群平台分享自己穿著性感的照片，還多次登上《FHM》（男人幫，For Him Magazine）評選的「最性感百位女性排行榜」。

另從「Jahziel Ruiz Manabat」社群平台顯示，她除了大方分享自己在香港旅遊的畫面，今年7月她來台灣旅遊時，也曾同樣穿著清涼衣裝搭乘台北捷運，來觀察當地人是否會因為她的穿著，出現各種關注目光或批判。從她發布幾部影片顯示，台灣乘客對她的穿搭沒有特別關注，反而主動提醒她捷運不能吃任何東西，以防被罰款。

