    國際

    無視日方抗議！中國3千噸級海測船再闖日本經濟海域

    2025/10/14 14:30 即時新聞／綜合報導
    「向陽紅22號」為中國首艘3000噸級大型浮標作業船。（圖擷自網路）

    「向陽紅22號」為中國首艘3000噸級大型浮標作業船。（圖擷自網路）

    今年9月至今，中國海洋調查船已多次駛入日本專屬經濟區（EEZ），進行不明活動。本月13日，日本海上保衛廳再度在EEZ發現中國海洋調查船，無視日本政府抗議的行為引發關注。

    《共同社》報導，日本第10管區海上保安總部（鹿兒島）13日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島以西約385公里的EEZ內，發現中國海洋調查船向海中投入了不明管狀物體。

    第10管區指出，該船為中國籍「向陽紅22號」，13日清晨6時50分左右被發現疑似在進行未經日本同意的調查行為。海保巡邏船立即透過無線電要求該船停止活動。

    這已非「向陽紅22號」第一次在該海域出沒。時任日本內閣官房長官林芳正上月指出，日本海上保安廳上月28日清晨在距離奄美大島以西約379公里處的EEZ內，發現「向陽紅22號」將類似鋼纜的裝置延伸至海中。

    公開資料顯示，「向陽紅22號」為中國首艘3000噸級大型浮標作業船，2018年9月在武昌造船廠下水，可以連續在海上活動長達60天，具備全球航行能力。

