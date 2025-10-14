為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    研究：社交媒體現劑量效應 青少年用越多閱讀記憶越差

    2025/10/14 12:50 編譯陳成良／綜合報導
    研究顯示，青少年使用社交媒體與閱讀、記憶測驗分數下降有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

    一項發表於《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究顯示，使用社交媒體的青少年，在閱讀、詞彙和記憶測驗中的表現，明顯低於不使用或少用社交媒體的同齡人。研究發現，即使每天僅使用1小時社交媒體，測驗分數也比不使用者低1至2分，呈現明顯的「劑量效應」。

    根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，這項研究由加州大學舊金山分校兒科醫師納加塔（Jason Nagata）主持，使用「青少年腦認知發展研究」（ABCD Study）數據，追蹤超過6000名9至10歲兒童進入青春期早期的發展。

    研究團隊將兒童分為三組：58%幾乎不使用社交媒體、37%到13歲時每天使用1小時、6%每天使用3小時以上。所有組別都接受認知測驗。納加塔指出，低度使用組在閱讀和記憶任務中的分數比不使用者低1至2分，高度使用組則低4至5分。

    加拿大卡加利大學心理學家麥迪根（Sheri Madigan）為該研究撰寫專文評論，她表示：「這說明了劑量效應，高度使用有問題，即使小劑量也有問題。」

    北卡羅來納大學心理學家普林斯坦（Mitch Prinstein）指出，青春期是人生中腦部發展最關鍵的時期之一。他的團隊研究發現，重度使用社交媒體的青少年，大腦會更適應社交媒體的「快速、持續回饋」環境，可能無法為其他需要做的事情進行最佳化。

    國際政策趨嚴 丹麥澳洲設年齡門檻

    麥迪根認為，這項研究提供了充分證據，顯示需要制定針對社交媒體年齡限制的具體政策。丹麥計畫對15歲以下用戶實施禁令，澳洲則要求社交媒體公司從2025年12月起，防止16歲以下用戶建立或保留帳戶。

    麥迪根期待其他國家跟進：「我認為會看到連鎖效應，這對孩子們很有幫助。」

