台灣75歲阿嬤在新加坡請刺青男讓路 遭暴揍 、連吐2次口水

新加坡宏茂橋美華巴剎與熟食中心。（擷取自Mayflower Market, food centre and association/臉書）

新加坡宏茂橋（Ang Mo Kio）日前發生一起暴力攻擊事件，一名台灣籍75歲楊姓婦人在熟食中心因請男子讓路，竟遭對方辱罵、吐口水，最後更被揮拳打倒在地。事件曝光後引發當地民眾譁然，警方已介入調查。

綜合外媒報導，事件發生於11日上午9時許，地點在宏茂橋美華巴剎與熟食中心（Mayflower Market & Food Centre）。當時楊姓婦人剛買完菜，準備在魚丸攤旁取放手推車，卻因該處狹窄，被一名刺青男子與一名推著嬰兒車的女子擋住去路。

楊姓婦人指出，她客氣地請男子稍微讓開，沒想到對方反而暴怒回罵：「妳瞎了嗎？不會繞路嗎？」並連續以福建髒話辱罵，還朝她臉上吐了兩次口水。

楊婦憶述，當時男子身旁的女子試圖拉他離開，但男子仍情緒激動，不僅踢她、推她，還繼續罵人。為了抵擋對方動作，楊婦手中的咖啡不慎潑到對方身上，男子竟暴怒揮拳打她左臉，導致她重摔在地。

楊婦事後透露，自己有心臟病，被嚇得血壓飆升、全身顫抖。民眾發現後趕緊通知其女兒報警，救護人員將她送醫檢查，醫師為其進行臉部X光掃描並開立止痛藥，目前仍在觀察是否骨折。

多名熟食中心攤販證實當時場面混亂，茶水攤員工表示楊婦是常客，「她剛打包咖啡沒多久就聽到聲音，我們出去看時，她已經倒在地上。」另一名目擊者則稱，男子身上沾滿咖啡，現場不少人上前勸阻，隨後有女子將男子拉走。

楊婦受訪時感嘆，她長年往返台灣與新加坡探望孫子，「一直覺得新加坡人很友善，沒想到會遇到這種事」，並希望施暴男子能出面道歉、賠償醫療費。警方證實接獲報案，指出一名75歲婦人意識清醒被送醫，目前案件仍在調查中。

