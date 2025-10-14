包二奶的末日！廣東祭「抓猴神器」 夫妻明年起可互查房產車輛

明年起，中國廣東省的夫妻可持相關證件互查對方名下房產、車輛等財產情況。情境照。（路透資料照）

為了嚇阻婚後私藏財產、甚至是「包二奶」等行為，中國廣東省祭出了一項被網友譽為「抓猴神器」的新法規。根據《新京報》等多家中媒報導，廣東省人大常委會近日通過新修訂的法規，自明年1月1日起，夫妻任一方，僅需持身分證與結婚證等有效文件，即可合法向政府單位，查詢配偶名下的房產與車輛登記狀況。

網友嗨喊：包二奶的末日來了

香港《星島日報》報導，此一消息，隨即在中國的社群媒體上引爆熱烈討論。許多網友對此拍手叫好，認為這項政策，將讓那些意圖隱瞞財產的伴侶無所遁形。有網友便激動地留言：「有多少男人有錢後背著一直默默支持他的老婆出去包二奶！建議全國推廣！」此番言論，道出了許多人對婚姻不忠現象的深惡痛絕。

報導指出，此一立法的初衷，是為了保障在婚姻關係中，往往處於資訊弱勢的一方，特別是女性。過去，在處理離婚等財產糾紛時，一方常因無法掌握對方完整的財產狀況而蒙受損失。新法規賦予了夫妻雙方對共同財產平等的知情權，能有效避免因資訊不對稱而導致的不公平現象。

除了稱讚叫好，更有不少網友積極「敲碗」，建議此項政策應進一步擴大。他們認為，不僅是不動產與車輛，夫妻雙方更應有權查詢對方的銀行存款、個人負債，甚至是犯罪紀錄等，以達到更全面的家庭財產透明化。這場由廣東省率先開跑的「夫妻財產互查」新政，後續是否會推廣至全中國，已成為各界關注的焦點。

