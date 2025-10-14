防止認知功能衰退從飲食下手 3種食物可強化記憶力

有3種食物能讓人強化記憶力，核桃為3種食物之一。（歐新社）

隨著人步入五六十歲，往往逐漸出現記憶力和思考力問題。幸運的是，攝取正確食物可維持敏銳認知能力。營養和大腦健康研究表明，某些食物含有強效化合物，有助於防止與年齡相關的記憶力衰退。滾動報導（Rolling Out）指出，有3種食物能讓人強化記憶力。

第一種食物是藍莓。藍莓體型雖小但富含高濃度類黃酮與花青素。這些天然化合物能穿過血腦屏障，在與學習和記憶相關的大腦區域中累積。

藍莓的抗氧化特性，有助於對抗大腦中的氧化壓力和發炎，而這兩個過程都會導致認知能力下降。藍莓還富含維生素C和維生素K，這兩者都是大腦健康所需的營養素。

雖新鮮藍莓效果最佳，但冷凍藍莓也能保留其大部分有益成分。在早餐燕麥片、優格中加入1把藍莓，就可以輕鬆將藍莓融入日常飲食中。

第二種食物是多脂魚類。鮭魚、沙丁魚、鯖魚等富含Omega-3脂肪酸，尤其是DHA（二十二碳六烯酸）。這種特殊類型的脂肪，構成腦組織很大一部分，在維持細胞膜柔韌性和支持神經元之間的通訊方面發揮至關重要的作用。

Omega-3脂肪酸的抗發炎特性，有助於預防導致認知能力下降的慢性發炎。這些健康脂肪還能促進腦源性神經營養因子（一種促進腦細胞生長和存活的蛋白質）的產生。

為了獲得最佳效果，建議每週至少2次在飲食中加入多脂魚類。不常吃魚的人，可以考慮服用優質魚油補充劑。

第三種食物是核桃。核桃含有α-亞麻油酸 （ALA） ，這是一種植物性Omega-3脂肪酸，有助於維持認知功能。

除了健康脂肪外，核桃還提供維生素E，這種抗氧化劑有助於保護腦細胞免受自由基的傷害。核桃含有的葉酸、鎂和蛋白質，都有助於維持大腦功能。

約1盎司核桃就能提供有益營養，且不會攝取過多卡路里。它們可以撒在沙拉上，拌入燕麥片，或作為下午茶點搭配水果。

