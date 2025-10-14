SpaceX星艦第11次試飛成功 馬斯克首次戶外觀看

SpaceX「星艦」火箭13日在德州星際基地發射升空，進行第11次試飛。這枚史上最大火箭的超重型助推器點火升空，目標繞行地球半圈。（路透）

太空探索科技公司（SpaceX）13日進行其「星艦」（Starship）巨型火箭11次試飛，成功繞行地球半圈並釋放模擬衛星。這枚史上最大最強的火箭從德州南端轟然升空，助推器按計畫剝離並控制降落墨西哥灣，太空船掠過太空後降落印度洋。

根據《美聯社》報導，星艦高約123公尺，由SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）打造，旨在將人類送上火星。美國航太總署（NASA）的需求更為迫切，若沒有這款可重複使用的載具將太空人從月球軌道送到表面再返回，NASA無法在2030年前實現載人登月。

馬斯克表示，這次他首度沒有留在發射控制中心，而是到戶外觀看發射，「感受更加真實強烈」。

上次8月的試飛在經歷一連串爆炸失敗後取得成功，飛行路徑與目標類似，這次增加更多機動操作，特別是針對太空船。SpaceX在太空船進入印度洋上空期間進行一系列測試，作為未來返回發射場降落的練習。

釋放8顆模擬衛星 飛行超過1小時

與上次相同，星艦搭載8顆模擬SpaceX星鏈（Starlink）衛星。整個飛行歷時略超過1小時，從靠近墨西哥邊境的星際基地（Starbase）發射。此次試飛並未回收任何部件。

NASA代理署長達菲（Sean Duffy）讚揚星艦的進展，他在X平台上表示：「朝著讓美國人登陸月球南極又邁出重要一步。」

SpaceX正在改造其卡納維爾角（Cape Canaveral）發射場，以容納星艦，該公司目前使用小得多的獵鷹（Falcon）火箭為NASA運送太空人與補給至國際太空站（ISS）。

火箭劃過天際留下白色煙霧尾跡，SpaceX第11次試飛成功完成預定任務。（法新社）

