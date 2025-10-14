為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以哈停火 外交部：我將持續提供人道援助、重建計劃

    2025/10/14 11:50 記者黃靖媗／台北報導
    以色列與巴勒斯坦達成停火協議，以色列、哈瑪斯13日分別釋放人質、囚犯。圖為加薩市。（法新社檔案照）

    以色列與巴勒斯坦達成停火協議，以色列、哈瑪斯13日分別釋放人質、囚犯。圖為加薩市。（法新社檔案照）

    以色列與巴勒斯坦達成停火協議，以色列、哈瑪斯13日分別釋放人質、囚犯。對此，外交部發言人蕭光偉今（14）日表示，對以哈簽署停火協議表達高度歡迎、肯定，台灣將持續與理念相近國家、非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

    美國總統川普（Donald Trump）8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議，哈瑪斯於10月13日釋放20名以色列倖存人質，以色列同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，川普並於同日在埃及與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，美國、埃及、卡達、土耳其在會中簽署《加薩宣言》，宣告戰爭結束，確保和平方案執行。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會說，外交部對以哈簽署停火協議表示高度歡迎與肯定，欣見以色列人質平安歸國，加薩民眾重返家園，並對美國、卡達、埃及與土耳其等國積極斡旋促成相關協議表達由衷敬佩。

    蕭光偉表示，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

