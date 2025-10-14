相差50歲爺孫戀！74歲老翁豪砸「30億印尼盾聘金」迎娶24歲嫩妻

印尼一對相差50歲爺孫戀情侶，近日舉辦婚宴時，74歲新郎當眾支付高達30億印尼盾（約新台幣669萬元）的聘金。（圖擷取自「AV Media」YouTube）

印尼一對相差50歲爺孫戀情侶，近日舉辦婚宴時，74歲的新郎塔爾曼（Mbah Tarman）為順利迎娶嫩妻，竟當眾支付高達30億印尼盾（約新台幣669萬元）的聘金，消息瞬間轟動全國，婚禮影片也在網上被瘋傳。然而，這對高調的新人事後被婚攝業者等人士控訴「未付錢落跑」，已報案請警方介入調查。

綜合外媒報導，在印尼社會與社群媒體引發轟動的爺孫戀婚禮，發生在本月8日東爪哇巴芝丹縣（Pacitan），塔爾曼當天迎娶24歲的妻子艾莉卡（Shela Arika），並以支票的方式給女方家人支付聘金。從網上流傳的影片顯示，婚禮在非常奢華的場地舉行，現場賓客看到新郎拿出金額寫著30億印尼盾的支票時，瞬間掀起熱烈歡呼聲。

這場婚禮不僅成為網上熱門話題，也浮現出各種陰謀論與負面爭議，像是有婚攝業者公開控訴，這對新人在婚禮結束後，並未支付他們相關款項就失去音訊；網上流傳塔爾曼婚後偷走女方家屬機車逃跑；更有不少人質疑塔爾曼支付的那張30億印尼盾支票，其實是偽造的假支票，紛紛向有關單位進行檢舉，要求務必徹查。

由於收到鋪天蓋地的投訴與聲浪，當地警方為預防這場婚禮是蓄意謀劃的詐欺案，10日前往女方家中調查，家屬配合警方詢問，駁斥塔爾曼並未偷機車落跑或失聯的謠言，目前這對新人正在中爪哇省沃諾吉里縣的普爾萬托羅（Wonogiri）度蜜月，並提到塔爾曼預計在13日或今（14）日兌現婚禮當天交付的支票。

警方表示，目前他們正在對婚攝業者發起的控訴，進一步調查中。

Cek mahar Rp 3 miliar pernikahan Tarman （74） dan Shela Arika （24） ternyata belum bisa dicairkan, nih!⁣

Keluarga Shela menjelaskan bahwa keputusan untuk mencairkan cek sepenuhnya ada di tangan Shela dan Tarman.

https://t.co/USpdCm9Yw7 pic.twitter.com/wyAR3pMM2b — detikcom （@detikcom） October 13, 2025

KAKEK TARMAN

Usia 74 Tahun...

Buat yang kenalan silahkan hubungi no..+62809xxx....???? pic.twitter.com/VDzbbqORUv — R___________________________ （@GenksBoss______） October 10, 2025

這場婚禮事後成為網上熱門話題，也因此浮現出各種陰謀論與負面爭議，像是質疑30億印尼盾支票其實是偽造的。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

