緬甸詐騙城死灰復燃！法新社揭「星鏈」助黑網重啟運作

9月17日從泰國達府美索區拍攝的空拍照片顯示，緬甸東部妙瓦底鎮的KK園區詐騙複合建築群。法新社調查發現，儘管遭三國聯手打擊，該園區7個月內新增整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。（法新社）

中國、泰國與緬甸當局聲稱已摧毀緬甸邊境詐騙園區，但《法新社》調查發現，這些被控詐騙中美受害者數十億美元的詐欺工廠不僅仍在運作，規模更勝以往。衛星圖像與無人機影片顯示，位於泰緬邊境妙瓦底（Myawaddy）周邊戒備森嚴的園區正快速擴建，且大規模使用馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路。

根據《法新社》調查，這些以「殺豬盤」詐騙聞名的園區，多數由中國犯罪集團與緬甸民兵合作經營。三國當局今年2月施壓要求「根除」園區，釋放約7000人，但泰國警官透露仍有多達10萬人被囚禁其中。

衛星圖像顯示，打擊行動後僅數週，多個園區就恢復擴建。泰國切斷網路與電力後，成群星鏈接收器很快覆蓋屋頂。最大園區之一KK園區（KK Park）的一個屋頂上，可見近80個星鏈接收器。

星鏈在緬甸並未獲得執照，今年2月前流量不足以進入該國網路供應商名單。但根據亞太網路資訊中心（APNIC）數據，星鏈從7月3日至10月1日每天在緬甸的流量都排名第一。

加州檢方去年7月警告星鏈其系統被詐騙集團使用，但未獲回應。美國國會聯合經濟委員會告訴《法新社》，已開始調查星鏈與園區的關聯。擁有星鏈的SpaceX公司未回應置評請求。

美國網路犯罪檢察官魏斯特（Erin West）表示，「一家美國公司讓這種事發生，令人厭惡。」美國財政部指出，美國人是東南亞詐騙集團主要目標，去年損失估計達100億美元，增加66%。

擴建規模驚人 專家警告如敵國

魏斯特表示，打擊行動後的建設熱潮「令人咋舌」。衛星圖像顯示，27個妙瓦底詐騙中心中，許多園區都有辦公室與宿舍大樓拔地而起。KK園區在7個月內新增一整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。至少5個橫跨湄河（Moei River）的新渡口出現，從泰國供應園區。

上月，美國對與瑞幸國際（Shwe Kokko）園區及中國犯罪頭目佘智江有關的9人與公司實施制裁。美國財政部稱瑞幸國際為「虛擬貨幣投資詐騙的惡名昭彰樞紐」。聯合國毒品與犯罪問題辦公室指出，東南亞詐騙產業去年吸金370億美元。

澳洲戰略政策研究所報告指出，這些園區獲緬甸軍政府附屬民兵許可運作。報告作者魯瑟（Nathan Ruser）告訴《法新社》，「只要軍政府持續助長這個產業，永遠只會是貓捉老鼠的遊戲。」

衛星照片對比顯示，緬甸妙瓦底KK園區從今年3月（上）至9月（下）快速擴建。（法新社）

衛星照片對比顯示，緬甸妙瓦底KK園區從今年3月（上）至9月（下）快速擴建。（法新社）

