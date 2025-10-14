為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本的早餐、咖啡文化貧乏？ 旅日達人曬出各種日式早餐

    2025/10/14 12:29 即時新聞／綜合報導
    日前有網友發文「日本沒有早餐文化」，旅日達人認為，不能將「沒有早餐店」說成是「沒有早餐文化」並曬出各式各樣在日本吃的早餐；圖為日本飯店的日式早餐，（圖擷取自臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」）

    台灣人特有的早餐店文化獨步全球，有些人到了日本會覺得「奇怪怎麼都看不到早餐店」？日前有網友發文在日本找不到早餐店，只能去便利商店或麥當勞解決，想知道大家去日本旅遊怎麼解決早餐？旅遊達人林氏璧認為，「沒有早餐店」不能說是「沒有早餐文化」，並曬出許多日本早餐的照片，從西式到和式應有盡有。

    林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，這位網友可能覺得沒有美而美，很不習慣，日本的確幾乎沒有這種專門只做早餐的早餐店，不過在許多連鎖餐廳，咖啡店等都有早餐的選擇。甚至可能沒去過名古屋，台灣有家當地來的連鎖咖啡店，早上11點前點咖啡送早餐的有趣早餐文化，就是從名古屋來的。

    林氏璧提到，該網友還說「日本沒有咖啡文化」，導致他早上想喝杯好喝的手沖咖啡都找不到。才經歷京都咖啡文化轟炸的林氏璧表示黑人問號，他京都在地的朋友每天早上帶他去一間代表性的老店吃早餐。

    林氏璧先在留言區曬出他喜歡的日式早餐、咖啡店早餐、昭和味的咖啡店的早餐，以及飯店的半自助早餐，接著留言區的網友紛紛曬出在日本吃的各式各樣早餐，有連鎖餐廳早餐、蕎麥麵早餐等，同時也有網友分享在日本的工作經驗，還真的沒看過同事在公司吃早餐。

    京都的西式早餐。（圖擷取自臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」）

