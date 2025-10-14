美民主黨讚揚加薩和平協議 但避免提到川普

美國民主黨人讚揚讓人質恢復自由的加薩和平協議， 但避免提到總統川普。（美聯社）

哈瑪斯13日依照加薩停火協議釋放以色列人質，以色列也讓巴勒斯坦囚犯恢復自由。對此美國民主黨人讚揚讓人質恢復自由的加薩和平協議， 但避免提到川普。

根據微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，紐約州民主黨眾議員托雷斯（Ritchie Torres）在社交媒體上表示，經過2年綁架和折磨，所有活著的人質終於回家。那些在2023年10月7日被綁架的人，將比把他們從家人和家園中奪走、引發一場戰爭的恐怖組織（哈瑪斯）活得更久。全文都沒有提到川普。

紐約州民主黨少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）情況也類似。他指出，若以色列與巴勒斯坦人民和平共存，且巴勒斯坦人民獲得應有的尊嚴和自決權，世界將會變得更加美好。

眾議院外交事務委員會資深民主黨人、紐約州民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）在X上聲稱，願人質的自由標誌著他們及其家人的治癒過程，也標誌著以色列和巴勒斯坦持久和平的開始。文章同樣未提到川普。

一方面慶祝加薩停火協議，另一方面又忽略了促成協議的人。MSNBC認為該分歧凸顯民主黨所處的政治困境，即民主黨和其選民大多厭惡川普。

值得注意的是，注意到此情況的共和黨發表批評。路易斯安那州共和黨眾議員強生（Mike Johnson）13日批評民主黨人沒有明確給予川普讚揚，指責他們擔心遭到選民反擊。

強生說「他們（民主黨）害怕他們的選民。若他們對川普及其工作發表任何正面或肯定的言論，就會遭到攻擊。」

