馬查多獲諾貝爾和平獎後放話：馬杜洛「無論有無談判都將下台」

委內瑞拉諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）13日在藏身處接受《法新社》採訪時表示，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的時代已經結束，無論是否有談判，他都將下台，但仍有機會和平交權並獲得個人保障。此強硬言論，正值美國砲艇集結於委內瑞拉海岸，暗示外部壓力不斷升級。

這位58歲的反對派代表人物向委內瑞拉長期執政的領導人伸出了橄欖枝，但同時也帶著尖銳的警告。馬查多表示：「馬杜洛目前有機會走向和平過渡。」她強調，如果馬杜羅能和平移交權力，他們願意提供個人保障，「這些保障在我們坐上談判桌之前，不會對外公開。」

她警告說：「如果他繼續抵抗，所有後果將由他自己承擔。」馬查多同時向那些協助政權過渡的人，包括對政權存續至關重要的軍方，承諾將提供保障。她指出：「這個訊息已傳達給武裝部隊、警察和公務員的整個結構。越來越多軍事人員正主動聯繫並向我們提供資訊。」

馬查多坦承，對於自己上週爆冷獲諾貝爾獎仍感到震驚。她表示：「這是我人生中最大的驚喜之一，我必須承認，即使是三天後的今天，我仍在消化這個消息。」她希望利用這次獲獎的影響力，以及來自美國日益增長的壓力，推翻由馬杜羅及其前任查維茲（Hugo Chávez）執政超過4分之1世紀的委內瑞拉政府。

馬杜洛於1962年出生，曾是巴士司機，後投身工會運動與政治。他是前總統查維茲（Hugo Chávez）的親密盟友，查維茲在生前曾欽點為接班人。2013年查維茲逝世後，馬杜洛接任總統一職，並在有爭議的選舉中贏得連任。其執政期間，委內瑞拉經濟面臨嚴峻挑戰，國家陷入長期政治與經濟危機，引發大規模抗議及國際社會的制裁。

