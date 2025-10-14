哈瑪斯釋放以色列人質後 拜登稱讚川普推動和平

美國前總統拜登13日對總統川普為加薩和平所付出的努力表達讚賞。（美聯社）

在哈瑪斯釋放了20名活著的以色列人質，以色列也釋放1900多名巴勒斯坦囚犯後，美國前總統拜登13日對總統川普為加薩和平所付出的努力表達讚賞。

根據國會山報（The Hill）報導，拜登13日在社交媒體上表示，他深深感激這一刻的到來。對最後20名以色列人質來說，他們經歷難以想像的地獄般的折磨，現在終於可以和家人及親人團聚；對於在加薩走廊遭受無法估量損失的平民來說，他們也終於有機會重建生活。

拜登指出，達成加薩停火協議的道路並不容易，他讚揚川普及其團隊所付出的努力。

拜登聲稱，在美國和世界支持下，中東走上和平之路。他希望這條和平之路能夠持久，以色列人和巴勒斯坦人都能擁有平等的和平、尊嚴和安全未來。

另外美國前國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也稱讚川普讓以色列與哈瑪斯達成加薩停火協議。蘇利文12日在美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」節目中說「我讚揚川普、美國國務卿魯比歐、美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。這些都是艱鉅的工作。」

