大阪萬博也用！日本引進中國製電動車頻出包 「方向盤不受控」畫面曝

日本大阪關西萬博電動接駁巴士EVMJ。（擷取自Osaka Station）

日本大阪關西世博會使用的電動巴士「EV Motors Japan」（EVMJ）大多數為中國製電動車，近日再度爆出安全疑慮。一輛由大阪地鐵公司營運的EVMJ巴士，在行駛途中居然方向盤突失靈、完全無法控制，最終撞上分隔島，車內監視器清楚拍下驚險瞬間。

據日媒《Friday》報導 ，9月1日的監視畫面顯示，大阪地鐵一名司機原本正常駕駛，EVMJ巴士卻突然偏向右側，駕駛多次嘗試左打方向盤卻完全沒反應，最終撞上分隔島。令人訝異的是，EVMJ內部審查後竟認定「並非車輛故障，而是司機分心駕駛」所致，引發外界強烈質疑。

這並非首次發生類似意外。今年4月28日，世博接駁巴士也曾撞上混凝土牆，EVMJ當時聲稱是外部自動駕駛系統出錯，與車輛本身無關。然而，日本國土交通省卻接連接獲投訴，指出多輛EVMJ巴士出現「車門故障、緊急停車、煞車零件鬆脫、車頂漏水」等問題。

日本國內使用EVMJ的電動車已超過300多輛，EVMJ雖標榜「在地改裝、符合日本安全標準」，但多名大阪地鐵司機私下抱怨，這批巴士問題頻仍：「行駛中漏水、空調壞、車門卡死，甚至連螺絲都會掉落。最誇張的是車子在坡道中途突然停擺，要叫拖吊車來處理。

日本國土交通省已於9月3日依《道路運送車輛法》下令EVMJ全面檢查所有車輛，但業界人士憂心，EVMJ恐怕向主管機關遞交「無異常」的虛假報告，以掩蓋品質問題。

對此，EVMJ回應強調，旗下車輛雖為平行輸入中國製電動車，但公司會依日本法規改裝、檢測，並正與大阪地鐵合作調查事故，「待確認完成後，將公布正式調查結果」。

