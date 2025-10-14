人質和囚犯獲釋只是其中一步！ 加薩持久和平與重建道路仍漫長

雖獲釋的巴勒斯坦囚犯抵達巴勒斯坦，但加薩持久和平與重建道路依然漫長且艱辛。（美聯社）

哈瑪斯13日依照加薩停火協議釋放以色列人質，以色列也讓巴勒斯坦囚犯恢復自由。雖然這是協議上的重大一步，但加薩持久和平與重建道路依然漫長且艱辛。

根據美聯社報導，加薩和平有許多未解問題。哈瑪斯將如何以及何時解除武裝，其武器將流向何處，目前都尚不清楚。以色列撤出加薩的計畫同樣不明朗。

一隻由其他國家部隊組成的新安全部隊將在加薩建立，但目前尚不清楚哪些國家將派遣部隊，如何使用這些部隊，以及遭遇抵抗要如何處理。同樣未釐清的問題還有，誰將組成加薩臨時管理委員會，該委員會將設在何處，以及加薩民眾會如何應對。

專家認為，為了解決這些細節問題並防止加薩戰爭再次爆發，美國和其他推動停火的國家，必需繼續施加壓力並給予關注。

戰略與國際研究中心中東計畫主任雅各比安（Mona Yacoubian）表示，這些問題都建立在衝突遺留方面、雙方根深蒂固的不信任和最終建立巴勒斯坦國的模糊可能性之上。她直言，要解決問題會很艱難。

中東研究所高級研究員庫爾策-埃倫博根（Lucy Kurtzer-Ellenbogen）指出，目前的停火是意義深遠但脆弱的「暫停」。她強調，重點在於美國總統川普以及他所協調的其他各方，是否能繼續維持停火。

庫爾策-埃倫博根聲稱，加薩走廊需要的大規模重建也是問題。嚴重問題有數萬巴勒斯坦人喪生、加薩200多萬人口中超過90%人流離失所、醫療系統崩潰、房屋和建築物被夷為平地、飢餓普遍存在等。

庫爾策-埃倫博根主張，這些迫切需求需要在鞏固過渡時期的安全及政府體系的同時得到解決。她補充，加薩走廊重建相關問題，都必需同時進行處理。

