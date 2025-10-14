為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委內瑞拉關閉奧斯陸大使館 馬查多獲諾貝爾獎後外交生變

    2025/10/14 09:12 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉無預警關閉其位於挪威奧斯陸的大使館館。（法新社資料照）

    委內瑞拉無預警關閉其位於挪威奧斯陸的大使館館。（法新社資料照）

    挪威諾貝爾委員會宣布委內瑞拉反對派領導人馬查多（María Corina Machado）為諾貝爾和平獎得主後數日，委內瑞拉無故關閉其位於挪威奧斯陸的大使館。挪威外交部發言人羅昂（Cecilie Roang）向《法新社》表示，委內瑞拉大使館已告知挪威將關閉，但未說明原因，使兩國外交關係蒙上陰影。

    羅昂進一步指出，挪威對委內瑞拉此舉感到遺憾，強調儘管雙方在多個議題上存在分歧，挪威仍希望與委內瑞拉保持開放對話，並將持續朝此方向努力。據報導，委內瑞拉大使館的電話已於13日下午起無人接聽；《法新社》記者傍晚觀察發現，其電話號碼已被斷線。

    新科諾貝爾獎得主馬查多曾被禁止參加2024年總統大選，該選舉現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在反對派的強烈抗議下宣布獲勝。馬杜洛總統在12日紀念美洲發現日的活動上，雖未直接提及諾貝爾獎，但稱這位58歲的獲獎者為「惡魔女巫」，這是委內瑞拉政府常用來攻擊馬查多的詞彙。馬杜羅強調：「我們渴望和平，我們將擁有和平，但和平必須伴隨自由與主權。」

    挪威諾貝爾委員會主席尤根．瓦特內．弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）在奧斯陸表示，馬查多獲選諾貝爾和平獎是「為其不懈努力促進委內瑞拉人民的民主權利，以及為實現從獨裁到民主的公正和平過渡而奮鬥」的肯定。值得注意的是，馬查多公開支持美國在委內瑞拉附近水域的軍事演習。她將諾貝爾獎獻給「受苦的委內瑞拉人民」，及同樣曾獲該獎項提名的美國總統川普。

