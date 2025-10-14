巴西總統魯拉劍指尼坦雅胡 稱外交障礙不在以色列

巴西總統魯拉。（法新社資料照）

在義大利出席聯合國糧農組織（FAO）世界糧食論壇期間，巴西總統魯拉針對以色列與哈瑪斯達成加薩地區停火協議表示樂觀，並強調巴西與以色列的外交關係並無根本問題，真正的障礙是以色列總理納坦雅胡。

綜合g1新聞網站等巴西媒體報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在記者會上表示，巴西沒有與以色列的問題，有的是與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的問題，「只要他不再執政，巴西與以色列之間就不會有任何問題，兩國一直以來關係良好。」

魯拉對以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的停火協議表示歡迎，稱其為「非常有希望的開始」，並指出，「雖然無法挽回數百萬人的生命，但至少可以讓人們恢復平靜生活，不再害怕炸彈或建築物倒塌」。

他也呼籲國際社會將注意力擴展至其他衝突地區，稱「現在是時候開始解決烏克蘭戰爭問題了。」

在FAO的演講中，魯拉指出，「飢餓是戰爭的姊妹」，強調武裝衝突不僅造成生命損失，也破壞糧食供應鏈與農業生產；呼籲富國停止保護主義政策，並將貧困人口納入預算規劃。

加薩地區的衝突源於以色列與巴勒斯坦之間長期的領土與政治爭端。自2007年哈瑪斯掌控加薩以來，該地區多次爆發激烈戰爭。2023年以來，衝突再度升級，以色列指控哈瑪斯發動恐怖攻擊，而哈瑪斯則指控以色列持續封鎖與軍事打擊加薩。近期的停火協議包括雙方釋放人質與囚犯，並暫停軍事行動。

報導指出，魯拉此行也與教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行私人會面，交換禮物並討論貧困與社會不公。他形容兩人之間「非常有化學反應」，彷彿是認識了幾十年的老朋友。

此外，魯拉也談到巴西最高法院新法官的提名，強調將選擇一位「具備資格、忠於憲法」的人選，不論性別或膚色。

魯拉也回應了前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬政黨自由黨眾議員簪貝利（Carla Zambelli）逃往義大利並被拘留的事件，表示她將為自己的行為付出代價。簪貝利被控非法入侵國家司法委員會（CNJ）系統，被最高聯邦法院定罪並判處10年有期徒刑後逃亡。

