    國際

    慘！墨西哥連日豪雨引發洪災 已知64死65失蹤

    2025/10/14 08:36 即時新聞／綜合報導
    墨西哥中部與東部地區近期慘遭洪災侵襲，造成至少64人死亡，另有65人失蹤，超過10萬戶家庭受影響。（路透）

    墨西哥中部與東部地區近期慘遭洪災侵襲，造成至少64人死亡，另有65人失蹤，超過10萬戶家庭受影響，有5個州一度處於停電狀態。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與政府官員討論重建及救災工作，預計將會前往災區視察。

    綜合外媒報導，墨西哥上週連日豪雨，多個州遭受洪災重創，不僅村莊淹水，道路和橋梁也被沖垮。墨西哥國家民防協調官貝拉斯奎茲（Laura Velazquez）表示，連日豪雨引發洪水，韋拉克魯斯州（Veracruz）、希達哥州（Hidalgo）與普艾布拉州（Puebla）受創最嚴重。光是在希達哥州就有21人死亡、43人失蹤，韋拉克魯斯州也有29人死亡、18人失蹤。

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日表示，墨西哥政府估計有10萬戶受到洪水和土石流影響，目前仍有數十個社區處於孤立無援的狀態，食物和水都需要空運補給。

    受災最嚴重的5個州先前處於斷電狀態，影響超過25萬人，不過目前基本上已恢復供電。墨西哥政府表示，未來除了救災，還會專注於控制登革熱等疾病傳播。

