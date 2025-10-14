Z世代革命成功？ 馬達加斯加總統疑出逃 自稱險遭暗殺

馬達加斯加總統拉喬利納面對國內年輕世代抗議聲浪，13日搭機離境。（美聯社資料照）

法國媒體披露，非洲東南部島國馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議後，已經搭乘法國軍機離境。拉喬利納13日表示，他因遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」。

《法新社》報導，拉喬利納的演說兩度延後，這是他自一支叛軍部隊支持反政府抗議、外界流傳他已逃離馬達加斯加以來，首度公開對外發表談話。馬達加斯加國內要求拉喬利納辭職的呼聲不斷升高。

51歲的拉喬利納在直播演說中說：「自9月25日以來，有人多次企圖暗殺我，甚至發動政變。一群軍方人員與政治人士密謀要殺害我。」他接著補充：「我被迫尋找一個安全地點來保護我的生命。」但他並未透露具體藏身地點。

拉喬利納曾擔任首都安塔那那利佛（Antananarivo）市長，2009年初靠著政變上台。他13日呼籲各界尊重憲法，以化解日益嚴峻的政治危機。「只有一種方法能解決這些問題，那就是遵守國內現行憲法。」

《法國國際廣播電台》（RFI）報導，馬達加斯加總統府12日聲稱，該國正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」，但未進一步說明。據悉，馬國部分士兵加入了今年9月展開的青年抗爭行動。

抗爭行動主要是由年輕示威者發起，最初聚焦這個貧困國家面臨的長期停電、缺水問題，隨後演變成更廣泛的反政府運動，要求拉喬利納下台負責。《路透》報導，近日失去國內「關鍵軍方單位」支持後，拉喬利納逐漸被孤立，該軍方單位加入了抗議當局貪腐的示威行列。

馬達加斯加總統拉喬利納13日搭機離境，透過網路直播聲稱，他遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」。（法新社）

