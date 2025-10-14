為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Z世代革命成功？ 馬達加斯加總統疑出逃 自稱險遭暗殺

    2025/10/14 07:49 即時新聞／綜合報導
    馬達加斯加總統拉喬利納面對國內年輕世代抗議聲浪，13日搭機離境。（美聯社資料照）

    馬達加斯加總統拉喬利納面對國內年輕世代抗議聲浪，13日搭機離境。（美聯社資料照）

    法國媒體披露，非洲東南部島國馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議後，已經搭乘法國軍機離境。拉喬利納13日表示，他因遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」。

    《法新社》報導，拉喬利納的演說兩度延後，這是他自一支叛軍部隊支持反政府抗議、外界流傳他已逃離馬達加斯加以來，首度公開對外發表談話。馬達加斯加國內要求拉喬利納辭職的呼聲不斷升高。

    51歲的拉喬利納在直播演說中說：「自9月25日以來，有人多次企圖暗殺我，甚至發動政變。一群軍方人員與政治人士密謀要殺害我。」他接著補充：「我被迫尋找一個安全地點來保護我的生命。」但他並未透露具體藏身地點。

    拉喬利納曾擔任首都安塔那那利佛（Antananarivo）市長，2009年初靠著政變上台。他13日呼籲各界尊重憲法，以化解日益嚴峻的政治危機。「只有一種方法能解決這些問題，那就是遵守國內現行憲法。」

    《法國國際廣播電台》（RFI）報導，馬達加斯加總統府12日聲稱，該國正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」，但未進一步說明。據悉，馬國部分士兵加入了今年9月展開的青年抗爭行動。

    抗爭行動主要是由年輕示威者發起，最初聚焦這個貧困國家面臨的長期停電、缺水問題，隨後演變成更廣泛的反政府運動，要求拉喬利納下台負責。《路透》報導，近日失去國內「關鍵軍方單位」支持後，拉喬利納逐漸被孤立，該軍方單位加入了抗議當局貪腐的示威行列。

    馬達加斯加總統拉喬利納13日搭機離境，透過網路直播聲稱，他遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」。（法新社）

    馬達加斯加總統拉喬利納13日搭機離境，透過網路直播聲稱，他遭遇暗殺未遂，已躲避至一個「安全地點」。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播