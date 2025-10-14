美國譴責中國海警艇撞菲船　重申美菲防禦條約範圍

中國海警船與菲律賓公務船昨天於南海碰撞，雙邊互控對方有責。美國國務院今天譴責中國，並重申美菲共同防禦條約適用在南海任何地點對菲國部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

中國海警船與菲律賓漁業局公務船12日在南海中業島海域碰撞，事發影片顯示中方噴射水柱及多次蓄意衝撞。中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰，責任全在菲方。

請繼續往下閱讀...

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天下午透過聲明表示，美國譴責中國12日在南海中業島附近衝撞並用水柱攻擊菲船的行為，「我們與菲律賓盟友同一陣線，共同對抗中國破壞區域穩定的危險行動」。

皮戈特還說，中國對南海提出的廣泛領土與海洋聲索，以及其日益加劇的脅迫性行動，都是以犧牲鄰國為代價，持續破壞區域穩定，違背其先前和平解決爭端的承諾。

國務院重申，1951年美菲共同防禦條約第4條，適用於在南海任何地點對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

菲律賓援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，中國則以「十段線」聲稱擁有南海大部分海域，雙方聲索範圍重疊而糾紛不斷，以民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁等水域為衝突熱點。

美國去年至少兩度對中國於南海的行為提出美菲共同防禦條約適用範圍，其中一次是去年6月，當時菲律賓2艘海軍充氣船執行補給任務時，遭到中國海警一再衝撞及登船，甚至揮舞刀斧。

不過，菲律賓總統府官員當時表示，衝突未觸發這項條約。（編輯：陳彥鈞）1141014

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法