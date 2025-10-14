為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國譴責中國海警艇撞菲船　重申美菲防禦條約範圍

    2025/10/14 05:30 中央社

    中國海警船與菲律賓公務船昨天於南海碰撞，雙邊互控對方有責。美國國務院今天譴責中國，並重申美菲共同防禦條約適用在南海任何地點對菲國部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

    中國海警船與菲律賓漁業局公務船12日在南海中業島海域碰撞，事發影片顯示中方噴射水柱及多次蓄意衝撞。中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰，責任全在菲方。

    美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天下午透過聲明表示，美國譴責中國12日在南海中業島附近衝撞並用水柱攻擊菲船的行為，「我們與菲律賓盟友同一陣線，共同對抗中國破壞區域穩定的危險行動」。

    皮戈特還說，中國對南海提出的廣泛領土與海洋聲索，以及其日益加劇的脅迫性行動，都是以犧牲鄰國為代價，持續破壞區域穩定，違背其先前和平解決爭端的承諾。

    國務院重申，1951年美菲共同防禦條約第4條，適用於在南海任何地點對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

    菲律賓援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，中國則以「十段線」聲稱擁有南海大部分海域，雙方聲索範圍重疊而糾紛不斷，以民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁等水域為衝突熱點。

    美國去年至少兩度對中國於南海的行為提出美菲共同防禦條約適用範圍，其中一次是去年6月，當時菲律賓2艘海軍充氣船執行補給任務時，遭到中國海警一再衝撞及登船，甚至揮舞刀斧。

    不過，菲律賓總統府官員當時表示，衝突未觸發這項條約。（編輯：陳彥鈞）1141014

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播