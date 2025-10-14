為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普和中東3國簽加薩宣言　埃及：將召開重建會議

    2025/10/14 03:45 中央社

    埃及總統塞西今天指出，加薩協議「結束了人類歷史上痛苦的一章，為中東地區開啟和平與穩定的新時代」，且埃及將主辦一場關於加薩走廊重建的會議。

    法新社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）持續2年的戰爭目前處於停火狀態，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天跟停火協議的其他保證國領袖簽署加薩宣言。

    塞西表示，這是和平的「歷史性一天」，為以巴「兩國方案」（two-state solution）奠定了基礎。

    他還提到，埃及將主辦一場關於加薩走廊重建的會議。

    塞西說道：「埃及會在未來幾天跟美國與其他夥伴合作，為加薩走廊的重建奠定基礎，我們打算主辦一場初期復原、重建和發展的會議。」

    美國總統川普（Donald Trump）稍早訪問以色列後，再前往埃及參與加薩峰會，他跟埃及、卡達和土耳其的領袖簽署宣言，成為加薩協議的保證方。

    作為川普終結加薩戰爭計畫的一環，哈瑪斯今天已經釋放20位以方人質並移交4具人質遺體；以色列獄政當局則表示，以國已釋放1968名囚犯，其中大多為巴勒斯坦人。（編譯：陳彥鈞）1141014

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播