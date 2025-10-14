為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國前總統沙柯吉因非法獻金被判刑5年 21日將入獄服刑

    2025/10/14 06:34 國際新聞中心／綜合報導
    法國前總統沙柯吉因非法收受政治獻金被判刑5年，將從10月21日起在巴黎的監獄服刑。（法新社檔案照）

    法國前總統沙柯吉因非法收受政治獻金被判刑5年，將從10月21日起在巴黎的監獄服刑。（法新社檔案照）

    知情人士13日透露，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）將從10月21日起在巴黎的監獄服刑。沙柯吉上月遭法院以犯罪共謀罪名判刑5年。

    這位70歲的前總統將成為法國在第二次世界大戰後首位入獄的政府領袖，也是首位入獄的歐盟國家前元首。消息人士指出，他將在巴黎的拉頌特監獄（La Santé prison）服刑。

    沙柯吉於2007年至2012年間擔任法國總統，9月底因涉嫌策劃由已故利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）資助其2007年總統競選活動而遭定罪。

    為確保沙柯吉的安全，監獄預計將採取額外安全措施，他可能被安置在弱勢囚犯單位或單獨監禁。

    法新社記者目擊，沙柯吉13日稍早前往巴黎金融檢察官辦公室，了解即將入獄的細節，約45分鐘後離開，未發表任何評論。隨後，法新社記者目擊他返回住處。

    沙柯吉否認所有指控，並對定罪提出上訴。上訴法院預計將在未來數月內重新審理此案。巴黎上訴法院有最長18個月時間安排重審。

    沙柯吉一旦入獄，其律師團隊可向上訴法院請求暫時釋放，但在法院決定前，他將繼續被羈押。

    在審判期間，檢方主張，沙柯吉及其幕僚在他授意與名義下，於2005年與格達費達成協議，非法為他2007年的總統選舉提供競選資金。

    調查人員認為，格達費被承諾將獲得協助，以恢復其國際形象做為回報。在此之前，西方國家曾因1988年蘇格蘭洛克比空難與1989年尼日空難，共造成數百人喪生而譴責的黎波里政府。

    主審法官加瓦里諾（Nathalie Gavarino）指出，該罪行「具特殊嚴重性」，因此裁定沙柯吉必須實際入獄服刑。

    法院判定沙柯吉犯下犯罪共謀罪，但未採納檢方指稱他是非法競選資金的「直接受益者」。他在其他3項罪名中獲判無罪，分別是挪用利比亞公款、被動貪污，以及籌措非法競選資金。

    沙柯吉自任期結束以來便官司纏身。去年，法國最高法院維持他在2014年涉嫌向法官謀取利益的行賄罪，並維持1年徒刑判決。沙柯吉今年初以電子腳鐐服刑3個月後，獲得有條件釋放。

    在另一起案件中，沙柯吉因2012年競選非法融資被判1年徒刑，其中6個月需實際入獄、6個月緩刑。他已向最高法院提出最終上訴，預計下月下旬做出裁決。

    此外，沙柯吉因貪腐案定罪而被撤銷法國最高榮譽「榮譽軍團勳章」（Légion d’honneur）。

    儘管官司纏身，這位曾自稱「超級總統」（hyper-président）的前領袖，仍在法國右翼政治圈享有高度影響力與人氣，並被知悉與現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）保持密切會面。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播