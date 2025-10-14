法國前總統沙柯吉因非法獻金被判刑5年 21日將入獄服刑

法國前總統沙柯吉因非法收受政治獻金被判刑5年，將從10月21日起在巴黎的監獄服刑。（法新社檔案照）

知情人士13日透露，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）將從10月21日起在巴黎的監獄服刑。沙柯吉上月遭法院以犯罪共謀罪名判刑5年。

這位70歲的前總統將成為法國在第二次世界大戰後首位入獄的政府領袖，也是首位入獄的歐盟國家前元首。消息人士指出，他將在巴黎的拉頌特監獄（La Santé prison）服刑。

沙柯吉於2007年至2012年間擔任法國總統，9月底因涉嫌策劃由已故利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）資助其2007年總統競選活動而遭定罪。

為確保沙柯吉的安全，監獄預計將採取額外安全措施，他可能被安置在弱勢囚犯單位或單獨監禁。

法新社記者目擊，沙柯吉13日稍早前往巴黎金融檢察官辦公室，了解即將入獄的細節，約45分鐘後離開，未發表任何評論。隨後，法新社記者目擊他返回住處。

沙柯吉否認所有指控，並對定罪提出上訴。上訴法院預計將在未來數月內重新審理此案。巴黎上訴法院有最長18個月時間安排重審。

沙柯吉一旦入獄，其律師團隊可向上訴法院請求暫時釋放，但在法院決定前，他將繼續被羈押。

在審判期間，檢方主張，沙柯吉及其幕僚在他授意與名義下，於2005年與格達費達成協議，非法為他2007年的總統選舉提供競選資金。

調查人員認為，格達費被承諾將獲得協助，以恢復其國際形象做為回報。在此之前，西方國家曾因1988年蘇格蘭洛克比空難與1989年尼日空難，共造成數百人喪生而譴責的黎波里政府。

主審法官加瓦里諾（Nathalie Gavarino）指出，該罪行「具特殊嚴重性」，因此裁定沙柯吉必須實際入獄服刑。

法院判定沙柯吉犯下犯罪共謀罪，但未採納檢方指稱他是非法競選資金的「直接受益者」。他在其他3項罪名中獲判無罪，分別是挪用利比亞公款、被動貪污，以及籌措非法競選資金。

沙柯吉自任期結束以來便官司纏身。去年，法國最高法院維持他在2014年涉嫌向法官謀取利益的行賄罪，並維持1年徒刑判決。沙柯吉今年初以電子腳鐐服刑3個月後，獲得有條件釋放。

在另一起案件中，沙柯吉因2012年競選非法融資被判1年徒刑，其中6個月需實際入獄、6個月緩刑。他已向最高法院提出最終上訴，預計下月下旬做出裁決。

此外，沙柯吉因貪腐案定罪而被撤銷法國最高榮譽「榮譽軍團勳章」（Légion d’honneur）。

儘管官司纏身，這位曾自稱「超級總統」（hyper-président）的前領袖，仍在法國右翼政治圈享有高度影響力與人氣，並被知悉與現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）保持密切會面。

