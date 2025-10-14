為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普與區域領袖簽加薩宣言　稱中東迎來偉大一天

    2025/10/14 02:39 中央社

    美國總統川普盛讚今天對「中東而言是偉大的一天」，他與多國區域領袖簽署鞏固加薩停火的宣言。數小時前，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯剛完成人質與囚犯交換。

    法新社報導，川普（Donald Trump）閃電訪問以色列，在國會發表演說時讚揚以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），隨後飛往埃及參加加薩高峰會，與埃及、卡達和土耳其領袖簽署宣言，成為加薩協議的保證方。

    20多名全球領袖在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）度假勝地舉行會談時，川普說：「今天對全球而言是偉大的一天，對中東而言更是偉大的一天。」

    川普在簽署宣言前表示：「這份文件將列出規則、條例，還有許多其他事項。」他兩度重申「這份協議將會持續有效」。

    作為川普結束加薩戰爭計畫的一部分，哈瑪斯（Hamas）今天釋放在加薩遭囚禁兩年的最後20名人質。作為交換，以色列監獄管理局表示，以色列釋放1968名被關在監獄內的囚犯，其中大多為巴勒斯坦人。

    川普在以色列國會向國會議員發表談話時說：「從10月7日到本週，以色列一直是處於戰爭中的國家，承受著只有驕傲且信仰堅定的人民才能承受的重擔。」他抵達以色列國會時，獲得現場人員長時間起立鼓掌致意。

    他又說：「對這片土地上的許多家庭而言，他們已多年未曾體驗真正平靜的一天。不僅是對以色列人，對巴勒斯坦人與許多其他人來說，這段漫長且痛苦的夢魘終於結束了。」（編譯：張曉雯）1141014

