主持加薩和平峰會 川普籲中東迎接新的和諧時代

美國總統川普13日在埃及召開的全球高峰會上，呼籲中東迎接「一個新的和諧時代」（ a new era of harmony），並試圖在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成美方斡旋的停火協議後，推動更廣泛的區域和平。

川普向出席的各國領袖強調，「我們這一代人有1個千載難逢的機會，把那些古老的仇恨與恩怨拋到腦後」，「我們的未來不應該再被過去世代的爭鬥所支配。」

川普這趟閃電式的外交行程，包括在以色列國會（Knesset）發表演說，以及與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）共同主持夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的中東和平峰會。這一系列活動發生在以色列和哈瑪斯為期2年的戰事結束、和平曙光初現的微妙時刻。

與塞西並肩而立的川普表示，「大家都說這不可能，但它正在發生，就在你們眼前。」

這場峰會共有30多個國家參與，包括歐洲與中東多國。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）雖受邀，但以「猶太節日將至」為由婉拒出席。

川普、塞西、土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）共同簽署1份文件。川普表示，該文件將「奠定加薩未來的基礎」，但文件內容並未公開。

美聯社指出，儘管對加薩走廊未來治理與重建的具體步驟仍不明朗，但川普顯然決心抓住這個機會，推動長期以來難以實現的區域和解。

在稍早前以色列國會的演說中，川普同樣展現終結戰爭的決心。他告訴以色列議員，「你們已經勝利了」，「現在該是把戰場上的勝利轉化為中東整體和平與繁榮的最終獎賞。」

他承諾協助重建加薩，並呼籲巴勒斯坦人「永遠放棄恐怖與暴力的道路」，在經歷巨大的痛苦、死亡與艱難之後，「現在該是專注於提升人民生活，而不是摧毀以色列的時候了。」

