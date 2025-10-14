地球已達災難性臨界點！最新氣候報告：關鍵生態系瀕崩潰邊緣

最新報告指出，地球已達到與溫室氣體排放相關的首個災難性臨界點，暖水珊瑚礁正面臨長期衰退，威脅到數以億計依賴珊瑚礁維生的人口。（法新社檔案照）

最新報告指出，地球已達到與溫室氣體排放相關的首個災難性臨界點（catastrophic tipping point），暖水珊瑚礁正面臨長期衰退，威脅到數以億計依賴珊瑚礁維生的人口。

英國「衛報」13日報導，這份由科學家與環保人士共同撰寫的「全球臨界點報告」（Global Tipping Points Report）警告，地球正「瀕臨」（on the brink）其他關鍵生態系統崩潰的邊緣，包括亞馬遜雨林的枯萎退化、主要洋流系統的崩潰，以及冰蓋的流失。

報告指出，珊瑚礁在全球平均氣溫升高至比19世紀下半葉高出攝氏1度至1.5度（平均值約1.2度）時，便會進入崩潰的臨界狀態。目前全球升溫已達約1.4度。

報告警告，若不迅速且大幅減少溫室氣體排放，地球可能在未來10年內突破1.5度門檻。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所教授連頓（Tim Lenton）指出，「我們已無法再把臨界點視為未來的風險」，「暖水珊瑚礁的大規模衰退已經開始。」

連頓強調，這一變化已影響數以億計仰賴珊瑚礁捕魚、旅遊與沿岸防護的人口，例如加勒比海的珊瑚礁因海洋熱浪、疾病與物種多樣性下降，正「邁向崩潰」。

自2023年1月以來，全球正經歷史上第4次、也是最嚴重的珊瑚白化事件，已有超過80個國家、80％以上的珊瑚礁遭受極端高溫影響。

這份報告是由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）資助，集合來自23國、87個機構的160名科學家共同撰寫。

然而，部分專家對報告中有關珊瑚礁命運的論斷提出質疑，認為雖然珊瑚礁確實在衰退，但有證據顯示，部分珊瑚可能比報告指出的更能耐受高溫。

澳洲昆士蘭大學珊瑚礁專家穆比（Peter Mumby）認為，儘管珊瑚礁正在衰退，但「新興證據顯示，部分珊瑚仍可能在全球升溫達到2度時維持生存力。」

他指出，珊瑚保育需要積極的氣候行動與更完善的在地管理，但若誤以為珊瑚礁注定滅亡，將導致人們對其放棄希望，「若社會相信珊瑚礁無法被拯救，那才是真正的災難。」

連頓指出，西南極冰蓋與格陵蘭冰蓋也正危險地接近臨界點，冰層加速消融正推高全球海平面。他警告：「依照目前的趨勢，我們可能在2030年前超越1.5度升溫門檻，這將使世界進入風險迅速升高的危險區域。」

此外，報告指出，亞馬遜雨林在氣候變遷與濫伐壓力下，比過去預期更接近不可逆的崩潰。

