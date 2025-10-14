為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國再打稀土牌　美財長貝森特分析3種可能原因

    2025/10/14 01:39 中央社

    美國財政部長貝森特今天表示，中國再度管制稀土輸出，背後可能有經濟不佳、中國反對美國推動和平以及兩國領袖會晤前的算計等3種原因。他認為這是錯誤算計，雙方仍在溝通。

    中國官方9日宣布更嚴謹的稀土管制措施後，美國總統川普（Donald Trump）貼文指出，將對中國輸美貨品加徵100%關稅與其他限制。兩國元首可能本月底在韓國會晤，再度因美中關稅戰交鋒出現變數。

    貝森特（Scott Bessent）在福斯財經新聞網（Fox Business Network）晨間新聞節目表示，有很多原因，首先中國經濟不好，可能聚焦經濟局勢。

    第2個原因則是中國反對美國，而美國在推動全球和平。中國資助戰爭，購買俄羅斯原油，提供戰爭機器資源，美國也呼籲中國別再購買伊朗原油，也許可能因此受到影響。

    第3個原因，中方也許在兩國元首10月底於韓國會晤前錯誤算計。跟川普正式會晤前操弄伎倆是糟糕想法，川普10日反轉局勢推文，對中國推出新關稅與必要的禁制措施。

    他還說：「這是錯誤算計，美方仍在溝通，有信心可向前推進。」

    節目主持人巴帝羅默（Maria Battiromo）問道，川普與中國國家主席習近平是否仍將會晤，待會面後再決定11月1日執行新關稅和其他禁令。

    貝森特回應，這是川普釋出的訊息，他在個人社群媒體貼文稱可以先推遲，這讓雙方有時間會面討論。川習個人關係很好，他相信川普認為這可能是中國較低層官員的決定。

    他分析，中國體制內也有稜角，可能不是習近平做的決定，有可能來自強硬派，中國內部也有意圖傷害兩國關係的強硬路線人士。（編輯：陳彥鈞）1141014

