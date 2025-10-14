川普籲赦免貪腐案纏身納坦雅胡 CNN：以色列民眾不肯

美國總統川普（左）在以色列國會發表演說時，呼籲以國總統赦免總理納坦雅胡（右）。（路透）

美國總統川普13日閃電造訪以色列，在國會發表冗長演說的尾聲，出人意料地呼籲以國總統赫佐格（Isaac Herzog）赦免深陷3起長期貪腐案件的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。但美國有線電視新聞網（CNN）報導，赦免納坦雅胡的想法在以色列民間並不受到歡迎。

據報導，按照以色列法律，只有總統赫佐格（Isaac Herzog）擁有頒佈赦免令的權力。但赫佐格上月在接受以色列軍事廣播電台訪問時表示，納坦雅胡貪腐案在以國社會中「投下沉重陰影」，強調他若收到赦免請求，將以「完全透明」的方式進行審慎考量。

請繼續往下閱讀...

赫佐格說：「我會考慮對國家最有利的作法，以及所有相關因素。」

報導指出，赦免納坦雅胡在以色列社會勢必極不受歡迎。許多以色列人指責納坦雅胡刻意延長加薩走廊的戰事，以拖延並轉移外界對其官司的注意力。納坦雅胡否認這類指控，並始終堅稱自己清白。

在前年10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對以色列發動襲擊之前，納坦雅胡就已面臨長達數月的大規模抗議，數十萬以色列人要求他下台並接受審判。這些要求他辭職的呼聲，在戰爭期間仍持續不斷。而納坦雅胡在戰爭期間多次要求延後出庭的時間。

這不是川普首次呼籲赦免納坦雅胡。今年6月，川普就曾對納坦雅胡長期纏訟的貪腐案件發表意見，呼籲以色列在與伊朗衝突後，應讓這位「偉大的戰時總理」免除刑責。

川普當時在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「對1位為以色列做出如此巨大貢獻的人進行『政治迫害』，讓我難以想像。」「畢比‧納坦雅胡的審判應該立即取消，否則就應該赦免這位偉大的英雄。」

近日公布的最新民調顯示，有45％的以色列人認為，納坦雅胡應該立即就2023年10月7日大屠殺事件負責並辭職；19％民眾認為他應該負責，但可在戰爭結束後請辭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法