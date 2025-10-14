為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    都因為他？加薩和平峰會沒以色列總理 艾多根：有納坦雅胡我就不去

    2025/10/14 06:17 國際新聞中心／綜合報導
    據稱美國總統川普邀請以色列總理納坦雅胡（左）參加埃及舉行的加薩和平峰會，卻因土耳其總統艾多根（右）堅決反對而作罷。（法新社檔案照）

    美國總統川普13日高調飛往埃及，參加在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的加薩和平峰會，他先閃電造訪以色列，臨時當面邀請以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也參加峰會，卻因土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）反對，納坦雅胡最後仍被拒於峰會門外。

    英國「衛報」13日報導，這場角力始於據稱納坦雅胡已接受川普的臨時邀請，將出席由川普與埃及總統塞西共同主持的和平峰會。據悉，川普13日上午從以色列致電塞西，敲定納坦雅胡出席峰會的安排。

    據報導，目前並不清楚艾多根拒絕降落是否直接導致納坦雅胡改變計畫，但據了解，艾多根在專機飛越埃及領空時，曾致電塞西表達強烈反對，堅稱若納坦雅胡受邀，他的專機將不會降落夏姆錫克。

    以色列總理辦公室隨後發表聲明稱：「納坦雅胡總理受美國總統川普邀請，參加今日於埃及舉行的會議。總理感謝川普總統的邀請，但由於會議時間恰逢猶太節日前夕，因此無法出席。」

    納坦雅胡執政聯盟中的極右翼成員也曾威脅，若他出席峰會將辭職抗議。

    國際刑事法院（ICC）已對納坦雅胡發出涉嫌戰爭罪行的逮捕令，儘管埃及並非ICC締約國，但納坦雅胡的出席仍將引發爭議，尤其是在尚未與以色列關係正常化的阿拉伯國家之間。本次臨時召開的峰會預定有超過20位世界領袖出席。

    圍繞納坦雅胡出席問題的爭議，凸顯部分穆斯林國家要按照川普期望的與以色列關係正常化，仍面臨極大挑戰。

    若艾多根被拍到與納坦雅胡會談或握手的畫面，將對其國內形象造成嚴重打擊，並引發外界質疑安卡拉是否仍適合參與未來負責加薩安全的國際穩定部隊。艾多根此前多次指責以色列在加薩的行動構成「種族滅絕」。

