軟體脫美？中國商務部文件改WPS格式 Word無法開啟 網吐槽超難用

中國商務部首次發布只能透過WPS Office直接存取的文件，顯示北京正持續推動科技自主。（取自金山軟件公司官網）

中國商務部9日發布關於稀土物項及相關技術的出口管制，似乎顯示美中貿易戰再次升級，但這項公告還有另外一層意義，附件均採用中國金山軟件公司的WPS格式，無法以美國的文書處理軟體開啟。

香港「南華早報」13日報導，這是中國商務部首次發布只能透過WPS Office（中國版Microsoft Office）直接存取的多份文件，顯示北京正持續推動科技自主。

請繼續往下閱讀...

由北京金山軟件公司開發的WPS Office，使用與Microsoft Office不同的編碼結構，因此WPS文件檔案若未經轉換，無法直接在Microsoft Word中開啟。

過去，商務部主要以Microsoft Word格式發布文件，此次改變格式，正值美中貿易緊張局勢升溫之際，華府持續以其科技優勢做為對抗北京的槓桿。中國宣布新的出口管制後，美國總統川普警告，美國將限制「所有關鍵軟體」出口。

近年來，北京加大力道降低對外國資訊技術的依賴，尤其是廣泛應用於政府機構、國有企業、大學及關鍵戰略產業的軟體與系統。

這項政策使中國在2024年7月因美國德州資安公司CrowdStrike提供的錯誤更新，導致Windows作業系統全球性癱瘓事件中幾乎毫髮無損，因為許多關鍵服務供應商，從航空公司到銀行，都已減少使用外國系統。

中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）2022年宣布，國有企業必須在2027年前，實現其營運系統與日常辦公全面採用國產軟體。

WPS Office是中國目前主要的國產文書處理軟體，包括網易、騰訊、華為與阿里巴巴集團在內的中國科技巨擘，則競相提供電子郵件系統與雲端服務。

多家曾在中國市場廣泛使用的外國軟體供應商，包括Adobe及思傑（Citrix）母公司「雲計算軟體集團」（Cloud Software Group），近年來已退出中國市場或縮減其業務規模。今年稍早，微軟關閉位於上海的人工智慧研究機構，並在2024年關閉其在中國的所有實體零售店。

在中國社群平台「微博」上，有網友對此表示肯定，認為這是從中央文件開始「軟件（體）脫鉤」。也有人說，官方包含國央企如果換成WPS，民間企業很快就會切換到WPS。但也有網友吐槽，指「WPS挺難用的，界面不如微軟那套舒服，WPS還得好好改進」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法