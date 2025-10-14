美國防授權法案建議邀我參加環太平洋軍演 港媒：美國展現遏制中國決心

美國年度國防授權法案首次「強烈建議」邀請台灣參與環太平洋軍演，被視為美國展現決心，遏制中國在印太地區的軍事擴張野心。（路透檔案照）

美國聯邦參議院9日通過2026財政年度「國防授權法案」（NDAA），授權約9250億美元（約28.4兆台幣）的軍事開支，包括「台灣安全合作倡議」的10億美元（約307億台幣）對台軍援，並首次「強烈建議」（strongly encourages）邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

香港南華早報13日報導，儘管美國政府部分停擺，但NDAA法案仍以罕見的跨黨派支持獲得通過，被視為美國展現決心，遏制中國在印太地區的軍事擴張野心。



參院版NDAA法案與台灣相關條文，與7月參院軍事委員會通過的版本內容一致，強烈建議戰爭部（國防部）部長在適當情況下，邀請台灣海軍參與美軍主導的環太平洋軍演；若五角大廈決定不邀請，必須通知國會並提出說明。

自2021年以來，美國國會多次提案建議邀請台灣參加RIMPAC演習，但以往均不具約束力。此次參院版NDAA法案的態度更為強硬，明確敦促五角大廈邀請台灣參與這項2年一度的聯合軍演。

RIMPAC演習由美國海軍主導，在夏威夷海域舉行，是全球規模最大的多國海上聯合軍演，旨在強化印太盟軍之間的聯合作戰能力。最近一次演習於去年夏季舉行，共有29個國家、超過2.5萬人參加。

台灣自1971年RIMPAC創辦以來從未受邀參演。相對地，中國曾於2014與2016年兩度受邀，但因南海軍事活動與美中關係緊張，自2018年起被排除在外。

民進黨立委王定宇表示，若台灣受邀參加RIMPAC，將在外交、區域安全及地緣政治上產生「多重影響」，「即使只是將『強烈建議』納入NDAA條文，本身就具有重大象徵意義；若真的收到邀請，將是台美關係的重要里程碑。」

王定宇指出，美方近年已透過聯合訓練與觀察員，參與台灣「漢光演習」擴大合作，「參與RIMPAC將是自然的下一步」。

