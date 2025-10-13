為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈瑪斯遭控違反協議 僅歸還4具人質遺體引怒火

    2025/10/13 23:47 編譯陳成良／綜合報導
    圖為四名已故以色列人質的肖像照，他們是伊魯茲（Guy Illouz）、沙拉比（Yossi Sharabi）、喬希（Bipin Joshi）和佩雷茨（Daniel Peretz）。哈瑪斯13日僅歸還這4人遺體，引發以色列政府與人質家屬強烈不滿。（圖：以色列人質與失蹤家庭論壇）

    圖為四名已故以色列人質的肖像照，他們是伊魯茲（Guy Illouz）、沙拉比（Yossi Sharabi）、喬希（Bipin Joshi）和佩雷茨（Daniel Peretz）。哈瑪斯13日僅歸還這4人遺體，引發以色列政府與人質家屬強烈不滿。（圖：以色列人質與失蹤家庭論壇）

    英國《獨立報》報導，以色列13日指控哈瑪斯（Hamas）違反停火協議，未能歸還全部28具已故人質遺體，僅承諾移交其中4具。與此同時，美國總統川普已結束以色列行程，啟程前往埃及，參與中東和平峰會。

    這項指控是在哈瑪斯完成移交最後20名存活的以色列人質與俘虜之後發生。哈瑪斯稍早表示將移交4具遺體，以色列軍方通報紅十字會（Red Cross）已赴加薩南部收集「數具棺材」，作為所有以色列人質（無論死活）都應歸還協議的一部分。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X上警告哈瑪斯：「任何延遲或故意規避都將被視為嚴重違反協議，並將會採取相應回應。」以色列「人質與失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）更指控哈瑪斯「公然違反」協議，呼籲立即中止所有協議執行，直到所有已故人質都被歸還。

    川普赴埃及峰會 闡述對伊朗制裁立場

    結束以色列訪問後，美國總統川普13日下午搭乘空軍一號專機前往埃及。他稍早在以色列國會演說，闡述其中東和平進程成就。隨後在埃及發言時，川普對之前在以色列關於伊朗可能達成協議的言論有所保留。

    川普表示，伊朗已被重創且面臨「巨大制裁」，但他樂意在伊朗準備好談判時解除制裁，預期最終會實現和平。他強調伊朗人民是「偉大的人民」，相信他們最終會妥協。

