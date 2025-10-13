新科諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁：不喜歡川普的保護主義

法國學者阿吉翁表示，他不喜歡美國的保護主義，這對世界成長和創新不利。（美聯社）

2025年諾貝爾經濟學獎13日揭曉，由荷蘭出生的猶太裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）、加拿大經濟學家豪伊特（Peter Howitt）共享殊榮，以表彰他們「對創新驅動經濟成長的貢獻」。阿吉翁在獲悉得獎後接受媒體訪問時直言，「我不喜歡美國的保護主義，這對世界成長和創新不利」。

瑞典皇家科學院表示，現年79歲、任教於美國西北大學的莫基爾，「因為發現了透過技術進步實現持續成長的先決條件」，而獲得1100萬瑞典克朗獎金（新台幣3556萬元）的一半。現年69歲、在法蘭西學院等院校任教的阿吉翁，以及現年79歲、在美國布朗大學任教的豪伊特，則因「提出了透過創造性破壞實現持續成長的理論」，共同分享另一半獎金。

諾貝爾獎委員會主席哈斯勒（John Hassler）表示，他們的研究解答了關於技術創新如何推動成長以及如何保持持續成長的問題；他指出，在幾乎整個人類歷史上，生活水準一代接著一代沒有顯著變化，經濟成長平均為零，停滯是常態；但在過去2個世紀裡，情況大不相同了。

經濟學獎委員會成員恩弗洛（Kerstin Enflo）解釋，在過去的200年裡，世界經濟成長速度超過了人類歷史上任何時期，但與我們之前經濟的長期停滯相比，200年仍只是一段短暫的時期。恩弗洛強調：「獲獎者的研究提醒我們，不該將進步視為理所當然，相反的，社會必須關注那些更能夠產生和維持經濟成長的因素。」

瑞典皇家科學院盛讚莫基爾爬梳歷史資料，揭示「持續成長成為新常態」的原因，並且證明了「如果創新要在自我生成的過程中接續成功，不僅需要知道某些事情發揮了作用，也需對其背後的原因進行科學解釋。在工業革命之前，後者往往付之闕如，這使得人們難以在新的發現和發明基礎上進一步發展。」

阿吉翁和豪伊特隨後創建了1個「創造性破壞」的數學模型，該模型指的是「當1種新而更好的產品進入市場時，銷售舊產品的公司就會遭遇失敗」的過程。

莫基爾在接到獲獎通知時正在喝早上的咖啡，並表示對於獲獎感到震驚，他的學生曾問過他獲得諾貝爾獎的可能性，「我告訴他們，我當選教宗的可能性比獲得諾貝爾經濟學獎更大」。

阿吉翁在獲悉得獎時表示，「我無法用言語表達我的感受」，強調將把獎金投入自己的研究實驗室。被問及當前的貿易戰和保護主義時，他說，「我不喜歡美國的保護主義，這對世界成長和創新不利」，並警告歐洲，不要讓美國和中國主導技術創新。

