士兵加入青年抗爭 傳馬達加斯加總統搭法國軍機離境

法國國際廣播電台（RFI）今天披露，馬達加斯加總統拉喬利納在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議後，已經搭乘法國軍機離開，據信目前人已經不在國內。

馬達加斯加總統府昨天聲稱該國正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」，但未進一步說明。一些士兵加入了自上月開始的青年抗爭行動。

路透社報導，在失去一個關鍵軍方單位的支持後，拉喬利納（Andry Rajoelina）日益遭孤立。這個軍方單位加入數千名青年示威的行列，抗議當局貪腐，要求拉喬利納辭職下台。

針對法國國際廣播電台報導的置評請求，馬達加斯加總統府發言人未立即回應。

這場受肯亞與尼泊爾Z世代運動啟發的抗議行動，自9月25日開始，最初由於水電短缺而起，但後續升級，示威者要求拉喬利納下台。

反對派領袖蘭德里亞納索洛尼亞伊科（Siteny Randrianasoloniaiko）今天告訴路透社，馬達加斯加國民議會（National Assembly）的反對派成員將啟動針對拉喬利納的彈劾程序。

