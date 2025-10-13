為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以國音樂家遭俘738日獲釋 親友：家中鋼琴等他彈奏

    2025/10/13 22:36 中央社
    以色列鋼琴家奧赫爾遭哈瑪斯俘擄第738天獲釋。（美聯社）

    以色列鋼琴家奧赫爾遭哈瑪斯俘擄第738天獲釋。（美聯社）

    包含24歲鋼琴家奧赫爾在內20名以色列倖存人質，在今天、也就是遭俘擄第738天獲釋。奧赫爾故鄉鄰里得知他獲釋後歡聲雷動，親友則說刻意維持家中鋼琴蓋掀開，等他回家彈奏。

    大部分獲釋的倖存人質，包含奧赫爾（Alon Ohel）在內，是2023年10月7日在以色列南部雷姆集體農場（Kibbutz Reim）附近舉辦的諾瓦音樂節（Nova Music Festival）期間遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）挾持。

    路透社報導，與奧赫爾同年紀的童年好友郝柏林（Inbar Halperin）表示，「這種感覺難以形容。我一直等待這一刻，只想看到他本人和他的笑容」。

    郝柏林從電視實況轉播畫面中看見奧赫爾的照片、得知他平安獲釋時，她激動落淚與朋友相擁。

    奧赫爾的姑姑克里莫‧奧赫爾（Nirit Kremer Ohel）表示，姪子遭哈瑪斯俘擄後，家中鋼琴頓時無人彈奏。

    奧赫爾家人直到今年2月，也就是奧赫爾遭俘擄500多天後才首次接獲他的生還消息。當時奧赫爾透過其他關在哈瑪斯地道、於今年稍早停火時獲釋的2名人質朋友，對自家姊妹轉達生日祝福。

    奧赫爾故鄉位於以色列北部城鎮拉馮（Lavon），鄰里親友自黎明時分就開始聚集，期盼奧赫爾平安返家。奧赫爾父母也趕赴以色列邊境，準備與兒子重逢。

    克里莫‧奧赫爾表示她非常興奮，也說親人自奧赫爾被擄到加薩走廊（Gaza Strip）後，刻意維持鋼琴琴蓋掀開，「他的鋼琴還等著（他）」。

    奧赫爾母親伊迪特‧奧赫爾（Idit Ohel）從以國邊境傳訊息感謝鄰里親友關心，並表示很快就能與兒子團聚。親友收到訊息後先是一陣沉默，隨即爆出歡呼和如雷掌聲。

    電視開始報導人質獲釋消息時，當地社區有1名男子吹響代表猶太傳統的公羊號角（shofar），以迎接此一喜訊。許多人身穿印有奧赫爾照片的白色T恤。

    郝柏林表示，奧赫爾的朋友已籌辦了歡迎派對等他歸來，也希望他在返家後第一時間彈奏自己心愛的鋼琴。

