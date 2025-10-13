為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美財長：川普仍按原定計畫在南韓會晤習近平

    2025/10/13 21:06 中央社
    美國財政部長貝森特今天表示，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。（歐新社）

    美國財政部長貝森特今天表示，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。（歐新社）

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，隨著美中雙方在貿易爭端上降溫，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。

    最新一輪美中貿易談判緊張情勢始於9日，當時中國大幅擴大稀土出口管制，美方隔日隨即強烈反制，引發外界關注。

    貝森特指出，雙方在週末期間進行了大量溝通。

    貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我們已大幅降溫。川普總統表示，關稅11月1日才生效。他將在南韓與中共主席習近平會面，我認為這場會面仍會如期舉行。」

    他並表示，本週在華盛頓舉行的世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）會議期間，雙方官員層級會議將持續進行。

    貝森特在「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中並說，美國預期將獲得歐洲、印度及亞洲民主國家的支持。

    他強調：「中國是一個命令與控制型的經濟體，但他們既無法命令我們，也無法控制我們。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播