美財長：川普仍按原定計畫在南韓會晤習近平

美國財政部長貝森特今天表示，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。（歐新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，隨著美中雙方在貿易爭端上降溫，川普總統仍按原定計畫在南韓與中國國家主席習近平會面。

最新一輪美中貿易談判緊張情勢始於9日，當時中國大幅擴大稀土出口管制，美方隔日隨即強烈反制，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

貝森特指出，雙方在週末期間進行了大量溝通。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我們已大幅降溫。川普總統表示，關稅11月1日才生效。他將在南韓與中共主席習近平會面，我認為這場會面仍會如期舉行。」

他並表示，本週在華盛頓舉行的世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）會議期間，雙方官員層級會議將持續進行。

貝森特在「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中並說，美國預期將獲得歐洲、印度及亞洲民主國家的支持。

他強調：「中國是一個命令與控制型的經濟體，但他們既無法命令我們，也無法控制我們。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法