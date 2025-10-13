加薩人質獲釋 被囚分離2年德國雙胞胎兄弟感人重逢

哈瑪斯釋放的20名以色列人質中，有一對雙胞胎兄弟，兩人在被綁架後兩年終於相見。（法新社）

在被哈瑪斯囚禁於加薩長達738天後，最後20名以色列人質今天全數獲釋返國，其中包括2名擁有德以雙重國籍的雙胞胎兄弟齊夫與加利‧柏曼。他們在被綁架後兩年終於相見，以色列軍方鏡頭記錄下這一刻。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天釋放加薩走廊境內最後20名倖存人質。其中德以雙胞胎兄弟齊夫‧柏曼（Ziv Berman）與加利‧柏曼（Gali Berman）是德國最受關注的人質之一。

2023年10月7日，哈瑪斯武裝分子突襲以色列邊境社區，26歲的柏曼兄弟在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）附近的卡法阿扎（Kfar Aza）遭到哈瑪斯綁架。

家人日前受德媒訪問時表示，兩人自小形影不離，一同經營音響技術公司、踢足球、旅行；然而被帶入加薩後即被分開囚禁。

他們的母親說，當時哈瑪斯在審訊後發現兩人是兄弟，隨即將他們隔離關押。雙胞胎的表弟在一次耶路撒冷的人質釋放示威遊行時告訴媒體，家人這兩年一直在和時間賽跑，「是一場永遠沒有盡頭的等待」。

今年2月，家屬終於收到雙胞胎仍在世的消息。雙胞胎的朋友達馬里（Emily Damari）在1月以哈短暫停火期間獲釋，她與兄弟倆是鄰居，回憶當天聽到槍聲時感到極度恐懼，但加利仍冒險趕來保護她，「他就是這樣的人」。

獲釋後達馬里第一時間通知雙胞胎母親他們仍活著的消息，達馬里表示，當時三人被綁後一同被帶往加薩，之後兄弟倆在地道中被分開關押。柏曼兄弟的照片後來遍布以色列各地，成為失蹤人質代表。

另一名德以雙重國籍人質是24歲的鋼琴家奧黑爾（Alon Ohel）。他在音樂節遇襲時逃入避難所後被哈瑪斯武裝分子擄走。根據家屬轉述，他在囚期間受傷，一眼可能已經失明。

根據德國官方消息，此次釋放的20名人質中有4人擁有德國國籍。以色列國防軍指出，哈瑪斯已在停火協議的72小時內交出所有生還人質，但尚未歸還28名死亡者的遺體。

柏曼家族在1933年納粹掌權時代逃離德國，第三代孫輩仍在戰火中歷經命運波折。加薩戰爭爆發被迫分別兩年後，柏曼兄弟今天終於見到彼此，以色列國防軍拍下他們笑著向彼此打招呼的畫面時，兩人已經28歲，在殘酷的戰爭，留下難得動人的時刻。

