哈瑪斯釋放20倖存人質 川普閃電造訪以色列議會談話曝光

川普在以色列議會發表談話。（法新社）

加薩戰爭暫時停火，哈瑪斯（Hamas）組織今天（13日）依據停火協議，完成移交所有20名倖存的以色列人質。隨著這項關鍵協議的第一階段告終，美國總統川普抵達以色列展開閃電訪問，白宮於台灣時間週一晚間釋出川普在以色列議會發表談話的影片。

白宮13日晚間透過官方X發布川普閃電造訪以色列，並於該國議會發表演說的影片。川普：「總統閣下、總理閣下、議長閣下、各位國會議員，以及親愛的以色列人民，今天，我們齊聚一堂，共同迎接這個充滿喜悅、充滿希望，也充滿信念的日子。更重要的是，這是我們向亞伯拉罕（Abraham）、以撒（Isaac）與雅各（Jacob）的全能上帝表達衷心感謝的一天。」（掌聲響起）

他接著說：「經歷兩年漫長而痛苦的黑暗歲月後，20位勇敢的人質終於重回家人溫暖的懷抱，這一刻實在讓人感到振奮。另外，還有28位珍貴的親人，也終於回到家鄉，將在這塊神聖的土地上長眠安息。多年來不斷的戰亂與動盪，今天終於暫告平息。天空回歸平靜，槍聲沉寂，警報聲不再響起，陽光再一次照耀著這片終於迎來和平的聖地。願上帝保佑這片土地，從今以後，永遠沐浴在和平之中。」

.@POTUS addresses Israel's Knesset: "After two harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families... And after so many years of unceasing war and endless danger, today, the skies are calm, the guns are silent,… pic.twitter.com/yLfmDIgzVJ — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） October 13, 2025

