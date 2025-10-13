為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈瑪斯釋放20倖存人質 川普閃電造訪以色列議會談話曝光

    2025/10/13 21:42 即時新聞／綜合報導
    川普在以色列議會發表談話。（法新社）

    加薩戰爭暫時停火，哈瑪斯（Hamas）組織今天（13日）依據停火協議，完成移交所有20名倖存的以色列人質。隨著這項關鍵協議的第一階段告終，美國總統川普抵達以色列展開閃電訪問，白宮於台灣時間週一晚間釋出川普在以色列議會發表談話的影片。

    白宮13日晚間透過官方X發布川普閃電造訪以色列，並於該國議會發表演說的影片。川普：「總統閣下、總理閣下、議長閣下、各位國會議員，以及親愛的以色列人民，今天，我們齊聚一堂，共同迎接這個充滿喜悅、充滿希望，也充滿信念的日子。更重要的是，這是我們向亞伯拉罕（Abraham）、以撒（Isaac）與雅各（Jacob）的全能上帝表達衷心感謝的一天。」（掌聲響起）

    他接著說：「經歷兩年漫長而痛苦的黑暗歲月後，20位勇敢的人質終於重回家人溫暖的懷抱，這一刻實在讓人感到振奮。另外，還有28位珍貴的親人，也終於回到家鄉，將在這塊神聖的土地上長眠安息。多年來不斷的戰亂與動盪，今天終於暫告平息。天空回歸平靜，槍聲沉寂，警報聲不再響起，陽光再一次照耀著這片終於迎來和平的聖地。願上帝保佑這片土地，從今以後，永遠沐浴在和平之中。」

