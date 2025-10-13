川普赴以色列國會發表演說 議員多次起立鼓掌致敬

美國總統川普抵達以色列國會演說，以國議員多次起立鼓掌致敬。（路透）

美國總統川普今天抵達以色列，慶祝以國與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在美方斡旋下達成停火及釋放人質協議。他稍晚將赴埃及出席加薩和平峰會，盼鞏固休戰成果並為中東更持久和平鋪路。

美聯社報導，川普（Donald Trump）抵達以色列國會（Knesset）後告訴記者：「這是偉大的一天，這是全新的開始。我認為過去不曾發生過這樣的事，我也從未見過任何類似局面。」

川普在以色列與人質家屬會面後，準備在國會發表演說時，以國議員多次起立鼓掌致敬。他之後可能也會造訪希巴醫療中心（Sheba Medical Center），會晤部分人質本人。

作為停火協議一部分，哈瑪斯（Hamas）今天釋放最後20名倖存的以色列人質，以方今天下午也開始釋放巴勒斯坦囚犯。

外界一度傳出，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也將前往埃及，參與川普等20多國領袖將出席的峰會。在尼坦雅胡與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）通話後，埃及甚至宣布尼坦雅胡將參加峰會。

然而，尼坦雅胡辦公室稍後澄清，由於猶太「妥拉節」（Simchat Torah）在即，總理不會出席今天稍晚在埃及舉行的加薩和平峰會。

另一方面，法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）將出席峰會。

阿巴斯是哈瑪斯的政治對手，且馬克宏提到：「這是非常好的跡象…代表眾人認可巴勒斯坦自治政府作為合法實體所應扮演的角色。」

