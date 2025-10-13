中國女星鼓吹「中國統治日本論」 日網氣炸怒轟：滾回牆裡！

長年旅日的39歲中國女星高陽子，近期上日本節目發表「日本被中國支配不好嗎？」等荒謬言論，引發全日網炎上。（圖擷取自@sxzBST 社群平台「X」）

近幾年中共政府不只對台動作頻繁，也大肆透過人口侵略、網路社群等方式，企圖藉此掌控世界各國選舉、領土等國家命脈，甚至蓄意攻擊、打壓反中政要，引發多國警戒。多次引發炎上爭議的中國女星高陽子，近期上日本節目發表「日本被中國支配不好嗎？」等荒謬言論，目前在日本社會掀起軒然大波。

據了解，朝日電視台昨（12）日播出長壽節目《北野武的TV擒抱》（ビートたけしのTVタックル），主持人與受邀嘉賓探討的議題中，有談及自民黨新任總裁高市早苗若當上首相，日本外交政策未來可能出現的走向。對此，高陽子針對高市早苗過去定期參拜靖國神社一事，進行一連串的抨擊，並論述每個中國人特別仇恨日本的歷史背景。

高陽子聲稱，她的爺爺曾親眼目睹曾祖父慘遭日軍殘忍殺害，因此她們中國人絕對不會忘記這份充滿屈辱的血淚史，值得一提的是，她在發表這段說詞時，一度激動到語帶哽咽，以此強調她反對高市早苗參拜靖國神社的立場。事後，高陽子與從演藝圈跨足政壇的東國原英夫夫，開始討論日本、美國與中國的三邊關係。

高陽子向東國原英夫夫提問，倘若日本政府與美國總統川普面臨決裂，屆時會出現怎樣的局面？東國直言：「中國勢必會乘機而入」，她接著又問：「如果事態如此發展，日本將面臨怎樣的局面？」，東國回覆：「屆時日本恐會受到中國控制」，而高陽子聽到這番話，當場用一臉興奮與不解的語氣高喊：「那這樣不是很好嗎！」。

高陽子的反應與說詞，不僅讓現場主持人與其他日本嘉賓全露出難以置信的錯愕神色，影片在網上曝光後，立即引爆日本網友怒火與炎上，「根本是故意宣戰」「快滾回牆裡支那人！」、「是要我們日本人成為器官捐贈庫嗎？」、「無論在日本待多久的中國人，果然都有侵略日本的意圖」、「這就是日本多年來縱容劣質外國人所招致的惡果！」、「如果中國這麼好，為什麼妳（高陽子）不乾脆搬回中國住？」。

綜合日媒報導，現年39歲的高陽子以演員身分活躍在鏡頭前，除利用語言優勢出演日劇的中國人角色，還頻繁回中國參與影視製作。雖然她6歲就與家人移居日本生活，但自我身分認同與立場仍明顯偏向「中國」，並多次在節目訪談、社群帳號公開發表來自中國政府針對日本的不實假訊息或仇日言論，令多數日本民眾對其極為反感。

