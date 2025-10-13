以色列20名人質全獲釋返國 倖存者是誰一次看

哈瑪斯今天已釋放加薩走廊境內最後20名倖存人質，以色列政府宣布，這些人已返抵以國。（法新社）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天已釋放加薩走廊境內最後20名倖存人質。以色列政府宣布，這些人已返抵以國，他們將與家人相見團聚，然後送醫接受健康檢查。

這批人質全為男性，7人本日稍早率先獲釋，其餘13人幾個小時後也被釋放，今天是他們遭俘虜的第738天。以下為路透社所彙整關於倖存者的資訊。

●諾瓦音樂節參與者

大部分被釋放的倖存人質，是2023年10月7日在以色列南部雷姆集體農場（Kibbutz Reim）附近舉辦的諾瓦音樂節（Nova Music Festival）上遭到哈瑪斯綁架。

這些人質包含24歲的大衛（Evyatar David），他最後一次露面是在哈瑪斯今年8月公布的影片中，畫面裡骨瘦如柴的大衛稱他正在為自己挖墳。

24歲鋼琴家奧赫爾（Alon Ohel）和32歲的歐爾（Avinatan Or）也在這批人質之列。歐爾和女友阿加瑪尼（Noa Argamani）兩年前一同遭到綁架時，她哀求對方饒命並絕望地向歐爾伸出手的影片在全球廣為流傳。以色列部隊去年6月已救出阿加瑪尼。

●集體農場居民

有7名人質是從自己鄰近加薩走廊（Gaza Strip）邊境的集體農場家中被擄走，其中包含28歲雙胞胎兄弟加利．柏曼（Gali Berman）和齊夫．柏曼（Ziv Berman）、28歲的艾利爾．庫尼歐（Ariel Cunio）、35歲的大衛．庫尼歐（David Cunio）及其妻子夏隆（Sharon）與兩人年幼的雙胞胎女兒。

在2023年11月以哈雙方短暫停火期間，夏隆跟她的女兒獲釋。

●以色列軍人

有兩名人質是以色列義務役軍人，他們分別是22歲的安格瑞斯特（Matan Angrest）和20歲的柯恩（Nimrod Cohen），兩人是於2023年10月7日與哈瑪斯成員戰鬥期間被俘虜。

●其他國籍人士

哈瑪斯先前在加薩走廊囚禁的48位人質中，據信還活著的20位人質今天已全數獲釋，另外28人則被認為已喪命或情況不明，這28人包括4名非以色列國民的外籍人士。

1名坦尚尼亞學生跟2名泰國工人已被宣告死亡，尼泊爾學生約希（Bipin Joshi）目前則生死未卜。

●已過世者

以色列當局根據法醫鑑識證據及所獲情報，已正式宣告26名人質死亡，但還有2人生死未明，其中包含約希。

哈瑪斯指出，由於部分過世人質的埋葬地點不明，尋回他們的遺體可能需要一段時間。一支特別國際工作小組將協助找回所有這些人質的遺體所在位置。

其中一名死者是在2014年以哈戰爭中戰死的以色列軍人，其他死者則都是2023年10月7日哈瑪斯發動突襲時被帶走的251位人質之一。

部分人質被擄走時就已身亡，其他則是遭綁架者殺害，或在加薩戰爭期間死於以色列空襲。

