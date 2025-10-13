2025諾貝爾經濟學獎 美法3學者獲殊榮！

2025諾貝爾經濟學獎由荷蘭裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國經濟學家阿吉翁（Philippe Aghion）和豪伊特（Peter Howitt）獲殊榮。（圖翻攝自The Nobel Prize_X）

2025諾貝爾經濟學獎（The Nobel Prize in Economics）今天（13日）揭曉得主，由荷蘭裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國經濟學家阿吉翁（Philippe Aghion）和豪伊特（Peter Howitt）獲此殊榮。今年獲獎者除了能抱回獎牌、獲獎證書，還能拿到1100萬瑞典克朗（約新台幣3549萬）的獎金。

瑞典皇家科學院表示，今年經濟學獎由莫基爾、阿吉翁和豪伊特共同獲獎，1100萬瑞典克朗獎金一半授予莫基爾，表彰他「發現了透過技術進步實現持續成長的先決條件」；另外一半獎金則由阿吉翁和豪伊特評分，以肯定他們「透過創造性破壞實現持續增長的理論」。

諾貝爾經濟學獎去年由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）、英國裔美國經濟學家約翰遜（Simon Johnson）和英國經濟學家魯濱遜（James A. Robinson）共同獲獎，表彰他們3人「對制度如何形成和影響繁榮的研究」，他們的研究表明，支持民主和包容性制度是促進經濟發展的重要途徑。

諾貝爾獎依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑而創立，自1901年開始頒發，今年已是第123週年。不過經濟學獎並非諾貝爾在遺囑中提到的5大領域獎項，該獎是由瑞典中央銀行於其成立300週年時所設立，目的是表彰經濟學領域傑出研究者，於1969年首次頒獎。

