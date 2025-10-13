哈瑪斯全數移交20名以色列人質 川普訪中東淡化停火隱憂

2025年10月13日在以色列雷姆（Reim），自哈瑪斯2023年10月7日襲擊後被囚禁於加薩的雙胞胎人質加利（Gali）與齊夫．伯曼（Ziv Berman）獲釋後相視而笑。兩人做為以哈交換協議一部分、重獲自由，展現劫後餘生的喜悅。（路透）

哈瑪斯（Hamas）組織13日已依據停火協議，完成移交所有20名倖存的以色列人質。隨著這項關鍵協議的第一階段告終，美國總統川普已抵達以色列展開閃電訪問，並將前往埃及參加加薩和平峰會，更公開宣稱「戰爭已經結束」。

法新社報導，在特拉維夫，大批人質家屬支持者在獲悉首批人質釋放時，爆出喜悅、淚水與歌聲。然而，對於那些未能生還者，親屬的傷痛依然顯而易見。以色列方面也透露，預計不會所有已故人質的遺體都於13日歸還。根據停火協議，哈瑪斯應歸還在囚禁中死亡或遇害的27名人質遺體，以及一名2014年衝突中陣亡的士兵遺骸。

請繼續往下閱讀...

做為交換，以色列同步釋放近2000名巴勒斯坦被拘留者與服刑者，包括250名被判殺害以色列人的安全犯，另有約1700名戰時在加薩被捕者。在加薩，停火雖帶來短暫喘息，但多數地區遭戰爭夷為平地，重建之路漫漫。

川普高調中東行 宣稱戰爭已結束

川普此次中東行旨在慶祝他成功斡旋上週的停火與人質釋放協議，但時機敏感，在搭乘空軍一號啟程時，川普向記者淡化外界對停火持久性的擔憂，他表示：「我認為會持續下去。人們都厭倦了，這已持續好幾個世紀了。」他更補充：「戰爭已經結束了。明白嗎？」川普在以色列期間將會見人質家屬，並向以色列國會發表演說，隨後將前往埃及與總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持一場和平峰會。

和平計畫遇瓶頸 哈瑪斯拒卸武裝

川普提出的「加薩戰爭終結20點計畫」有助於促成此次停火，然而，川普的計畫旨在解決未來和平進程中的巨大不確定性，包括哈瑪斯拒絕解除武裝，以及以色列未能承諾全面撤出這片遭受重創的領土，這些均為下一階段談判的關鍵爭議。儘管川普堅稱已從雙方和其他主要地區參與者獲得初始階段及未來階段協議的「保證」，談判人員仍在協商最終細節，哈瑪斯堅持將7名巴勒斯坦高級領導人納入釋放名單，但以色列此前已拒絕其中至少1人。

美國總統川普13日抵達以色列本古里昂機場，獲總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與夫人莎拉（Sara）迎接。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法