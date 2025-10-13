哈瑪斯釋放人質高調部署武裝 疑向川普下馬威

10月13日在加薩南部汗尤尼斯，哈瑪斯（Hamas）武裝戰士列隊戒備，斯此舉被視為在談判中展現組織實力。（路透）

加薩戰爭暫時停火後，哈瑪斯（Hamas）組織13日在南部加薩公開部署武裝戰士，並釋出人質轉移畫面。這場在國際媒體鏡頭前上演的「軍事展示」，被外界視為該組織對美國總統唐納．川普（Donald Trump）提出「解除武裝」要求的象徵性下馬威。

《路透》報導，畫面顯示，數十名全副武裝的哈瑪斯戰士在南加薩1處醫院外列隊，其中1人身穿哈瑪斯武裝翼「卡桑旅」（Qassam Brigades）制服，其肩章上標示為「影子部隊」（Shadow Unit）成員。哈瑪斯內部消息人士指出，該部隊負責押解與看守人質，此舉象徵哈瑪斯仍掌握實際控制力，且即便在以色列2年來對加薩的猛烈轟炸中，該組織仍未瓦解，維持其政治存在感。

以色列軍方表示，已從紅十字會（Red Cross）手中接收20名倖存人質中的首批7人。其餘13名生還者及26具已確認死亡人質的遺體，以及另外2名命運未明的人質，預計也將於13日稍晚移交。作為雙方交換的一部分，以色列也將同步釋放近2000名巴勒斯坦被拘留者與服刑者。

根據川普提出的「加薩戰爭終結20點計畫」，這項人質交換與停火行動為第一階段。後續談判原將聚焦哈瑪斯解除武裝及終止其對加薩的控制。然而，哈瑪斯選在「釋放人質」這一象徵和平與讓步的時機，高調公開展示武裝力量，被外界解讀為實質否定「解除武裝」的訴求。

被視為挑戰和平主導權

哈瑪斯自2007年驅逐巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）後，便一直實際控制著加薩。報導分析指出，哈瑪斯透過將「人質轉移」變成政治宣傳舞台，不僅挑戰川普的和平主導權，也向國際社會傳達「仍具戰場實力」訊號。此舉形同在談判桌上「以槍換話語權」，並在美國主導的和平框架中「插旗」宣示，表明其仍是掌控現場的核心力量。

