南非巴士失控翻覆 至少42死含多名外籍乘客

南非林波波省12日發生嚴重巴士翻覆事故，1輛載滿返鄉勞工的巴士失控墜落路堤，造成至少42人死亡，救援人員與警察13日在現場進行搜救與調查工作。（圖擷取自Port Elizabeth）

南非北部山區12日發生1起重大客運巴士翻覆事故，造成至少42人死亡，其中包含多名來自馬拉威（Malawi）與辛巴威（Zimbabwe）籍的乘客。當地官員13日表示，該輛巴士行經南非林波波省（Limpopo province）時，失控衝下路堤。

據《法新社》報導，林波波省交通部長馬提耶（Violet Mathye）表示，現場已確認40具遺體，罹難者中包括1名10個月大的女嬰。南非道路交通管理局發言人茲瓦內（Simon Zwane）指出，當局共確認42人死亡，另有38名傷者送醫治療，救援人員仍在搜尋其他受困者。

事故發生在N1公路路易斯．特里哈特（Louis Trichardt）鎮附近，距離南非與辛巴威邊境約90公里。該巴士原計畫前往辛巴威，乘客多為在南非工作的馬拉威及辛巴威籍勞工，行經陡峭山路時疑因失控墜入路堤。官方發布的影像顯示，藍色巴士倒臥在路堤中。

林波波省交通部長初步推斷，事故原因可能與司機疲勞駕駛或車輛機械故障有關。南非道路網絡雖發達，但道路死亡率高，主要肇因於超速、魯莽駕駛及車況不良等因素。當局已對這起悲劇性事故展開深入調查。

