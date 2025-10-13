為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    憾！中國14歲少女沒寫作業 被母親砸壞手機後墜樓亡

    2025/10/13 16:53 即時新聞／綜合報導
    中國青海省14歲少女，被母親砸壞手機後墜樓身亡，讓網友唏噓不已。中國手機示意圖。（彭博）

    中國青海省14歲少女，被母親砸壞手機後墜樓身亡，讓網友唏噓不已。中國手機示意圖。（彭博）

    中國青海省格爾木市國中3年級14歲張姓少女，2024年9月28日被母親發現沒寫作業還在玩手機，手機旋即遭母親砸壞，女孩隨後爬到住處樓頂墜樓身亡，讓中國網友唏噓不已。

    據中媒《紅星新聞》報導，這起事件之所以曝光，是因為張姓少女的父母在悲劇發生後，竟將管理社區的物業公司、消防單位、格爾木住房和城鄉建設局告上法院，求償60萬人民幣（約新台幣260萬元）並要求公開道歉。

    死者父母認為，物業沒有將通往樓頂的門上鎖、未貼上警告標示，需要為此負上責任；至於消防單位依法負責指導物業的安全管理措施，因此也需連帶賠償；格爾木住建局方面，則是沒有提交設計圖紙，讓家屬查看樓頂圍牆是否符合安全法規，同樣列為被告。

    張姓少女的父母上述說法並未說服法院，在一審敗訴後不服上訴，青海省海西州中級人民法院今年9月19日做出二審判決，裁定維持原判，當中直指本案是少女主動輕生，不能說是物業、消防、住建局犯下過錯。

    中國網友看到消息後議論紛紛，不少人感嘆「中國式家長」不知害了多少孩子，這種「虎爸虎媽」的教育模式真的不應存在；還有人認為從死者父母胡亂提告的情況中，就能理解少女是活在怎樣的家庭環境裡。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

