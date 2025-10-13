裸鼴鼠長壽秘密破解！DNA修復蛋白突變 讓壽命延長10倍

研究指出，非洲穴居齧齒動物「裸鼹鼠」體內的cGAS蛋白出現特殊變異，使牠們具備異常強大的DNA修復能力，成為自然界長壽與抗老化的代表物種。（圖擷取自維基百科）

根據科學新聞網站《Phys.org》報導，科學家已找到自然界最奇特生物之一「裸鼹鼠」（Naked mole-rat）的長壽秘訣。中國同濟大學領導的研究發現，裸鼹鼠體內一種常見蛋白質發生獨特轉變，使其具備超強的DNA修復能力，這正是牠們能活得比同體型親戚長壽近10倍、且不易衰老的關鍵。這項發表於頂尖期刊《科學》（Science）的研究，為開發抗衰老療法提供了新標靶。

包括人類在內的所有動物，老化的主要原因之一，就是我們基因說明書「DNA」的損傷不斷累積。當這些損傷無法被有效修復時，就會導致細胞缺陷、蛋白質功能失常，最終造成身體機能全面衰退。

突變的cGAS蛋白成關鍵

為瞭解裸鼹鼠為何能如此抵抗DNA損傷，研究團隊將焦點鎖定在一種名為cGAS的常見蛋白質上。在大多數哺乳動物中，cGAS蛋白質會干擾DNA的修復過程；然而，研究人員懷疑，在長壽的裸鼹鼠身上，它可能演化出截然不同的功能。

透過比對裸鼹鼠、人類與小鼠的cGAS蛋白，團隊成功識別出4個關鍵的胺基酸變化，正是這些微小的差異，「翻轉」了這種蛋白質的功能，使其從「阻礙者」變成「促進者」，大幅強化了細胞修復受損DNA的能力。

為驗證此一發現，科學家進行多項實驗。他們先在實驗室中，將裸鼹鼠的特殊cGAS植入人類與小鼠的細胞，結果發現這些細胞的DNA修復能力顯著提升，細胞老化減緩。接著，他們讓果蠅產生裸鼹鼠的cGAS，這些果蠅比對照組多活約10天。

最後，他們利用基因療法，讓一批實驗小鼠也擁有裸鼹鼠的特殊cGAS基因。實驗結果顯示，與未接受治療的對照組相比，這些經過處理的小鼠不僅身體更不虛弱、白髮更少，其不同器官中的衰老細胞數量也顯著減少。研究人員表示，這種蛋白質的獨特變異，賦予裸鼹鼠穩定基因組、對抗細胞與器官衰老的卓越能力。

儘管將此技術直接應用於延長人類壽命仍有很長的路要走，但科學家已找到開發延緩老化相關疾病療法的新標靶。

