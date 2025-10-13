韓籍大學生在柬埔寨遭虐殺掀開黑幕！ 有更多南韓人失蹤

南韓大學生被騙到柬埔寨後遭虐殺，揭露出有更多南韓人在柬國失蹤。圖為柬埔寨警方破獲詐騙據點。（歐新社）

南韓慶尚北道醴泉郡22歲大學生朴敏鎬（Park Minho，音譯），被騙去柬埔寨後慘遭酷刑虐殺，柬國警方已逮捕3名中國籍嫌犯，這起事件引發關注後，揭發出還有更多南韓人在柬埔寨失蹤。

綜合韓媒報導，光州廣域市光山區1名20歲居民，於今年6月26日前往泰國，8月10日曾在柬埔寨金邊和家人聯絡，隨後猶如人間蒸發，至今下落不明。

另外，和醴泉郡同樣位於慶尚北道的尚州市，有1名30來歲的居民8月19日前往柬埔寨，22日由家屬通報失蹤，24日他使用通訊軟體Telegram撥打視訊電話，告知家屬支付2000萬韓元（約新台幣43萬元）贖金，隨後又陷入失聯狀態。

事實上，慶尚北道今年已有7人在柬埔寨失蹤，除了5人已結案之外，目前尚州市、慶州市各有1人不知所蹤。另外，醴泉郡大學生遭虐殺案的中國嫌犯，傳出和2023年首爾江南區大峙洞摻毒飲料事件有關，韓警表示這則消息尚未得到證實，還在調查當中。

據了解，2023年4月3日，首爾大峙洞補習班外有歹徒向國高中生免費發放飲料，宣稱可增強記憶力但實際是摻入冰毒，歹徒再藉此勒索家長，本案中國籍主謀李姓男子，已被引渡到南韓並判刑23年。

