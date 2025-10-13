為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗人氣爆表 社群粉絲10天增加百萬人

    2025/10/13 14:24 駐日特派員林翠儀／東京13日報導
    氣爆表的日本自民黨總裁高市早苗，上任10天就收到近4000名民眾的入黨申請。（路透檔案照）

    氣爆表的日本自民黨總裁高市早苗，上任10天就收到近4000名民眾的入黨申請。（路透檔案照）

    人氣爆表的日本自民黨總裁高市早苗，上任10天就收到近4000名民眾的入黨申請，即使還沒成為首相，坊間販賣的「早苗總裁」紅白祝賀饅頭被搶購一空，高市的社群平台X和個人YT頻道等的粉絲人數，也暴增百萬人。

    高市被自民黨的保守派支持者視為是安倍路線的繼承人，她當選總裁後支持者歡欣鼓舞。即使合作26年的公明黨片面宣布退出執政聯盟，可能對她未來通過國會的首相選舉及政權的穩定造成衝擊，但更激起了支持者的鬥志。

    最明顯的是高市當選總裁後的10天內，透過她的官網申請加入自民黨的人數暴增，產經新聞報導，至13日上午10點左右，共有3971人申請入黨。自民黨給議員的目標數量是1年吸收1000名新黨員，高市上台後多位保守派議員收到的入黨申請也跟著上升。依據今年總裁投票規定，需要持續繳交兩年黨費才具有投票權，高市的任期至2027年9月，也就是這些新黨員的目標是為了在下次總裁選舉，將選票投給高市。

    高市很早就開始經營社群平台和個人YT頻道，這次的總裁選舉前，她的社群平台X追蹤粉絲有83.5萬人、YT頻道有46.4萬人、instagram有9.2萬人，總數約有139.1萬人。選後各平台的追蹤人數暴增，目前X的粉絲已破140萬人，YT有61.7萬人，instagram有32.7萬人，總數為234.4萬人，暴增近倍。

    此外，日本和果子老鋪「大藤」搶先在總裁選後推出的「早苗總裁」紅白祝賀饅頭，7日在國會開賣當天就被搶購一空，後續還有其他版本的早苗饅頭也呈現熱銷狀態。

    高市駕駛了長達22年的愛車豐田「SupraA70」，這部車也是她人生購買的第一部新車，她在2022年捐贈給奈良在地的豐田古董車博物館「Mahoroba Museum」，結果近日到館參觀的民眾增加近10倍，大家都為了一賭高市的愛車入館，館內還擺放等身大的高市立牌，大家都搶著合立牌合照。

